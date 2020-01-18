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مصدر لـ "الرؤية": الكرواتي برانكو مدربا لـ "الأحمر"

السبت 18 يناير 2020 08:18 م بتوقيت مسقط

مصدر لـ "الرؤية": الكرواتي برانكو مدربا لـ "الأحمر"

 

مسقط - الرؤية

قال مصدر مسؤول باتحاد كرة القدم، إنه تم الاتفاق مبدئيًا مع المدرب الكرواتي برانكو لقيادة المنتخب الوطني الأول، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة غدا الأحد، لإتمام التعاقد والإعلان بشكل رسمي.

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