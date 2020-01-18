"جسور" تموّل إنشاء 4 مراكز "أو كيو OQ" في صحار بتكلفة 400 ألف ريال

صحار - الرؤية

تُنفذ مؤسسة جسور مشروع مراكز "أو كيو OQ" المجتمعية في ولاية صحار للمساهمة في جهود التنمية المستدامة بالمجتمع المحلي، وتمول "أو كيو OQ" إنشاء 4 مراكز مجتمعية في الولاية بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف ريال عماني عبر مؤسسة جسور، الذراع الاستثماري للشركة.

وتمَّ توقيع عقد أعمال التصميم والإشراف الهندسي لمشروع مراكز أو كيو (OQ) المجتمعية مع شركة رذاذ للاستشارات الهندسية - إحدى الشركات المحلية المتخصصة في الاستشارات الهندسية بمحافظة شمال الباطنة - وتهدف شركة أو كيو (OQ) من خلال تنفيذ المشروع إلى توفير وجهات متكاملة تخدم أفراد المجتمع المحلي بكافة أطيافه من خلال احتضانها لمختلف المناسبات الاجتماعية والثقافية في ولاية صحار، ويتضمن كل مركز قاعة متعددة الأغراض ومسرحاً ومرافق إدارية.

وقال أحمد بن إبراهيم النقبي، مدير خدمات العلاقات الخارجية بشركة أو كيو (OQ) إن مبادرة إنشاء مراكز أو كيو المجتمعية تأتي إيماناً منِّا بحاجة المجتمع لمثل هذه المرافق التي تعزز اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع عبر احتضان مختلف المناشط الاجتماعية وبرامج بناء القدرات وكذلك الحملات التوعوية وغيرها من مبادرات المجتمع الاجتماعية والثقافية. وقد التقت رغبة المجتمع في توفر مثل هذه المرافق مع أهداف الشركة في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات أفراده والارتقاء بالخدمة المجتمعية وغرس بيئة التعاون والتعاضد بين مختلف الشرائح في المجتمع والنهوض بأعماله الاجتماعية والثقافية من خلال تهيئة المرافق الملائمة.