"واشنطن بوست": جلالة السلطان سيقود التحول الاقتصادي وفق "رؤية 2040"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا تحليليا بقلم سينزيا بيانكو زميلة أبحاث خليجية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، حول مستقبل السلطنة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه.

واستهلت الكاتب المقال بالقول إن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- ترك وراءه إرثا من السلام والدبلوماسية، حيث توفي السلطان الراحل في لحظة غير مستقرة في منطقة الخليج العربي. وكان السلطان الراحل- رحمه الله- أدى دورًا محوريا في الدبلوماسية الإقليمية، وساعد في تسهيل عملية التفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، كما رفض الانحياز إلى أي طرف في الحرب اليمنية أو الصراع في سوريا، فضلا عن النأي بالسلطنة عن الأزمة الخليجية.

ووصفت "واشنطن بوست" جلالة السلطان قابوس بأنه أبو النهضة العمانية، وحرص خلال فترة حكمه على حماية استقلال البلاد في السياسة الخارجية طيلة 50 عامًا. وفي مطلع ثمانينيات القرن العشرين، كانت عمان من بين الدول العربية الوحيدة التي اختارت عدم مقاطعة مصر لتوقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل. وتحت حكمه، حافظت عمان على علاقاتها مع إيران قبل الثورة الإسلامية وبعدها، مما سهل دبلوماسية إيران مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع الولايات المتحدة.

واعتبرت الصحيفة قرار العائلة المالكة بفتح وصية السلطان قابوس، بأنه رغبة من العائلة الكريمة إظهار الوحدة والتماسك للعالم الخارجي.

من هو السلطان الجديد؟

وقالت الصحيفة إن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- ابن عم السلطان الراحل، وكان أكثر انخراطًا في الشؤون الخارجية والملف الثقافي لعمان.

وتلقى جلالة السلطان- أيده الله- تعليمه في جامعة أكسفورد؛ حيث درس الدبلوماسية، وشغل منصب وكيل الوزارة والأمين العام في وزارة الخارجية. وتوقعت الصحيفة أن يوظف جلالته تلك الخبرات الهائلة والمهارات الدبلوماسية الفذة خلال مسيرة حكمه الميمونة بإذن الله تعالى. وترى الصحيفة أن جلالة السلطان المعظم سيحافظ على سياسة إقليمية محايدة وفق الثوابت العمانية الراسخة، كما تعهد بذلك في الخطاب الأول إلى الأمة.

وقبل تولي جلالته الحكم، أولى اهتماما غير مسبوق بالمبادرات الثقافية، منذ أن كان وزيرا للتراث والثقافة قبل 18 عاما. وأوضحت الصحيفة أن جلالة السلطان المعظم يسير على خطى السلطان الراحل فيما يتعلق باهتمامه وشغفه بالثقافة، وخاصة الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا.

وتتوقع الصحيفة أن يحافظ جلالة السلطان المعظم على العلاقات الوطيدة مع المملكة المتحدة، وسيؤكد العلاقات الطيبة مع جميع دول المنطقة، والوقوف على مسافة واحدة من دول الجوار العربية وغير العربية.

تحديات اقتصادية

لكن صحيفة واشنطن بوست رصدت في الوقت نفسه، مجموعة من التحديات الاقتصادية التي يتعين على الحكومة الرشيدة تحت قيادة جلالته التعامل معها وتجاوزها، خاصة وأن جلالة السلطان المفدى- أيده الله- كان مشرفا على الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت الصحيفة أن جلالة السلطان قابوس- رحمه الله- استطاع بنجاح أن يحكم السلطنة خلال 5 عقود، تحولت فيها عمان إلى بلد متقدم وسط تنوع عرقي وثقافي واسع، كما نجح جلالة السلطان الراحل بعبقرية سياسية في أن يحقق التوافق بين مختلف فئات المجتمع وعزز التعايش السلمي بين الجميع، رغم ما تمر به المنطقة من تقلبات واضطرابات.

واختتمت الصحيفة بالقول إن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- يتسم بشخصية هائدة ومتأملة، وسيعمل على الاستفادة من الإرث الخالد لجلالة السلطان الراحل- طيب الله ثراه- ومواصلة قيادة البلاد نحو مرافئ الاستقرار والرخاء.