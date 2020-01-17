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"نيويورك تايمز": السلطان قابوس أكثر الوسطاء براعة في المنطقة .. وشخصية أبهرت أجيالا عديدة

الجمعة 17 يناير 2020 01:23 م بتوقيت مسقط

"نيويورك تايمز": السلطان قابوس أكثر الوسطاء براعة في المنطقة .. وشخصية أبهرت أجيالا عديدة

مسقط - العمانية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وفاة السلطان قابوس بن سعيد كان أكثر من مجرد رحيل قائد عربي لأنه كان يمثل رمز الدبلوماسية الهادئة التي ساعدت على إنهاء أكثر النزاعات تعقيدا في المنطقة.

ورأت الصحيفة أن السلطان الراحل امتلك شخصية أبهرت أجيالًا عديدة من رجال الدولة في الشرق الأوسط والدول الغربية.

ووصفت الصحيفة السلطان قابوس بأنه أكثر الوسطاء براعة في المنطقة مضيفة أنه على الرغم من أنه كان يعمل بصمت إلا أنه كان جزءا  حيويا من النظام العالمي.

وأن وفاته تشكل أكثر من مجرد رحيل أحد من أكثر الزعماء مرونة في المنطقة لأنها في الحقيقة تمثل ذهاب ذلك النوع من الدبلوماسية الهادئة التي ساعدت في تسوية أكثر النزاعات والخلافات تعقيدا في تلك المنطقة.

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