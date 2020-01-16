ملك بوتان: السلطان قابوس كان قائدا حكيما رشيدًا حقق الرقي والرخاء

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك جيغمي خيشار نمجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

أعرب فخامته من خلالها باسمه وباسم الحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق عن أصدق التعازي والمواساة لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد الراحل، مشيراً فخامته إلى أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – عليه رحمة الله- كان قائداً حكيماً رشيداً حقق الرقي والرخاء والازدهار للسلطنة وعزز السلام والوئام في المنطقة، وأن وفاة الفقيد خسارة كبيرة للسلطنة والعالم.