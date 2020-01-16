تأجيل موعد انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب

الرؤية - مسقط
أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب عن تأجيل الدورة الـ 25 من المعرض إلى الفترة من 22 فبراير وحتى 2 مارس.
وكان مقرر للدورة أن تبدأ من 19 حتى 29 فبراير، لكن اللجنة قررت تأجيلها نظرا للظروف التي تمر بها السلطنة.
الخميس 16 يناير 2020 03:06 م بتوقيت مسقط
الرؤية - مسقط
أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب عن تأجيل الدورة الـ 25 من المعرض إلى الفترة من 22 فبراير وحتى 2 مارس.
وكان مقرر للدورة أن تبدأ من 19 حتى 29 فبراير، لكن اللجنة قررت تأجيلها نظرا للظروف التي تمر بها السلطنة.
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