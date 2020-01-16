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إفصاح "العمانية المتحدة للتأمين" بهجوم على مركز بيانات الشركة

الخميس 16 يناير 2020 10:56 ص بتوقيت مسقط

إفصاح "العمانية المتحدة للتأمين" بهجوم على مركز بيانات الشركة

مسقط - الرؤية

ذكر حساب سوق مسقط للأوراق المالية على تويتر أن الشركة العمانية المتحدة للتأمين قد أفصحت بأنه تم في يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020، وبعد ساعات العمل الرسمية حدث هجوم على مركز بيانات الشركة المخزنة بالخادم الرئيسي للشركة، عليه فقد تعطل الخادم الرئيسي وفقدت الشركة بعض من البيانات الخاصة بالفترة من 10/12/2019وحتى 1/1/2020 .

كما تم تعليق الأعمال عبر الأنترنت لمدة يوم واحد فقط الخميس الموافق 2/1/2020. ومع ذلك تم تشغيل الخادم الرئيس واستعادة البيانات المفقودة. وتود الشركة التأكيد أنه لا يوجد أي تأثير مالي على نتائج الشركة

 

 

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