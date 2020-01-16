الخميس, 16 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
14 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

بُشريات اقتصادية

الخميس 16 يناير 2020 08:30 ص بتوقيت مسقط

بُشريات اقتصادية

الأداءُ المتميز لسوق مسقط للأوراق المالية، في أُولى انطلاق جلساتِه بالعهد الجديد لعُمان، والزيادة التي رافقتْ القيمة السوقية وقِيم وأحجام التداولات والصفقات لأول مرة منذ ثلاثين شهرًا، ليعكسُ عُمق الثقة في مستقبل هذا البلد، خلف القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- وتعطي برهانًا جديدًا على أن بلادنا تمضي بثبات نحو مستقبل مزهِر بإذن الله تعالى.

ولِمَ لا، وحَضْرة صَاحِب الجلالة -أيَّده الله- هو الحارسُ الأمينُ على تطلُّعات وطُموحات الوطن منذ ما يزيد على 7 سنوات؛ بترؤسه اللجنةَ الرئيسيةَ لإعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي مثَّلت الوثيقة الأوليَّة منها مثارَ فخر واعتزاز كبيريْن؛ حيث جاءت مُستوعبةً للواقعِ الاقتصاديِّ والاجتماعي، ومُستشرفة للمستقبل الوطني بموضوعية بالغة.

... إنَّ اللون الأخضر الذي اصطبغتْ به مُؤشرات سُوق مسقط، الليلة الماضية، لترفعُ سقف الطموح الوطني، وتُزيد حجم المسؤوليات أمام كافة قطاعاتنا التنموية، لسلوك نفس الاتجاه الصُّعودي بعزيمةٍ أكبر؛ خُصوصا وبلادنا تُبصر طريقها نحو مستقبلٍ تتطلع فيه لأن تُواصل مسيرة العطاء بكل ثقة واقتدار نحو "مصاف الدول المتقدمة".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يوليو 2015

اليمن .. الهدنة أولى بشريات السلام

المزيد

23 مايو 2017

"اقتصادية الشورى" تستعرض مستقبل الإعلام الاقتصادي بالسلطنة وتشيد بـ "رؤية اقتصادية"

المزيد

18 نوفمبر 2019

الجابري: "اقتصادية الدقم" وجهة اقتصادية متنوعة الاستثمارات

المزيد

19 مارس 2019

اقتصادية الشورى تستضيف وكيل "المالية" ورؤساء شركات حكومية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطان قابوس.. شمس أنارت نهضة عمان المباركة في 5 عقود

المحليات - أخبار

"فورين أفيرز" الأمريكية: جلالة السلطان هيثم بن طارق قائد هادئ وقادر على مواجهة مختلف التحديات

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الاقتصاد - محلي

سلاسة تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني

الاقتصاد - محلي

تحذيرات من الأمطار الغزيرة في مسقط .. وموج البحر إلى 3 أمتار

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة