بُشريات اقتصادية

الأداءُ المتميز لسوق مسقط للأوراق المالية، في أُولى انطلاق جلساتِه بالعهد الجديد لعُمان، والزيادة التي رافقتْ القيمة السوقية وقِيم وأحجام التداولات والصفقات لأول مرة منذ ثلاثين شهرًا، ليعكسُ عُمق الثقة في مستقبل هذا البلد، خلف القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- وتعطي برهانًا جديدًا على أن بلادنا تمضي بثبات نحو مستقبل مزهِر بإذن الله تعالى.

ولِمَ لا، وحَضْرة صَاحِب الجلالة -أيَّده الله- هو الحارسُ الأمينُ على تطلُّعات وطُموحات الوطن منذ ما يزيد على 7 سنوات؛ بترؤسه اللجنةَ الرئيسيةَ لإعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي مثَّلت الوثيقة الأوليَّة منها مثارَ فخر واعتزاز كبيريْن؛ حيث جاءت مُستوعبةً للواقعِ الاقتصاديِّ والاجتماعي، ومُستشرفة للمستقبل الوطني بموضوعية بالغة.

... إنَّ اللون الأخضر الذي اصطبغتْ به مُؤشرات سُوق مسقط، الليلة الماضية، لترفعُ سقف الطموح الوطني، وتُزيد حجم المسؤوليات أمام كافة قطاعاتنا التنموية، لسلوك نفس الاتجاه الصُّعودي بعزيمةٍ أكبر؛ خُصوصا وبلادنا تُبصر طريقها نحو مستقبلٍ تتطلع فيه لأن تُواصل مسيرة العطاء بكل ثقة واقتدار نحو "مصاف الدول المتقدمة".