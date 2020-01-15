والي البريمي يستقبل المُعزين في وفاة السلطان قابوس من أبناء الجاليات

البريمي- سيف المعمري

استقبل سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي، والي البريمي، المُعزين في فقيد الوطن والأمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -رحمه الله تعالى- من أبناء الجاليات الكورية والفلبينية والهندية والسريلانكية المقيمة في ولاية البريمي.

وعبَّر أبناء الجاليات عن تعازيهم القلبية للشعب العُماني في هذا المصاب الجلل، داعين المولى العزيز أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم الشعب العماني الصبر والسلوان.

وشكر سعادة الشيخ والي البريمي المُعزين على مشاعرهم النبيلة، سائلاً العزيز القدير ألا يريهم أي مكروه بعزيز.