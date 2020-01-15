إصابة 26 شخصًا في هبوط اضطراري لطائرة في لوس أنجلوس الأمريكية

لوس أنجلوس - العمانية

أدى إفراغ طائرة لوقودها فوق ملعب في هبوط اضطراري قرب مطار لوس أنجلوس الدولي إلى اصابة

26 شخصًا على الأقل بجروح طفيفة .

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم دلتا ايرلاينز أدريان جي قوله إن الطائرة كانت تنفذ هبوطًا اضطراريًا بعد أن واجهت مشاكل في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها مما أسفر عن إصابة 17 طفلًا وتسعة بالغين.

وأوضح أدريان جي أن الطائرة نفذت عملية تفريغ طارئ للوقود من أجل "تخفيف وزن الطائرة لدى الهبوط". وكتبت دائرة الإطفاء في لوس أنجلوس سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر جاء فيها أن أكثر من 70 من رجال الإطفاء والمسعفين كانوا في مكان الحادث في بلدة " كوداهي " جنوب حدود المدينة.