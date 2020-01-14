جلالة السلطان يواصل استقبال جموع المُعزين

مسقط - العمانية

واصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه- استقبال جموع المُعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه-.

وقد توافد المعزون من مختلف محافظات وولايات السلطنة ومن مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الدولية ورؤساء وممثلي المنظمات العالمية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه-.

حضر مراسم العزاء بمعيّة جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.