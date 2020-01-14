"الجالية المصرية" تؤدي واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس طيّب الله ثراه

الرؤية - وليد الخفيف

أدّى وفد من الجالية المصرية المقيمة في السلطنة واجب العزاء والمواساة في مكتب سعادة والي بوشر، معبرين عن صادق مواساتهم للشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيّب الله ثراه، معبرين لأشقائهم العمانيين عن حزنهم البالغ لرحيل زعيم عربي اعتبروه دوما القدوة والقيمة والمثل الأعلى.

وتوجه المعزون بعد أداء واجب العزاء إلى مقبرة الأسرة المالكة في غلا، لقراءة القرآن الكريم على روحه الطاهرة، والدعاء بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، متضرعين إلى الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع الصالحين، كما قدّموا العزاء لأشقائهم العمانيين الذين تواجدوا أمام المقبرة، في مشهد يعكس الولاء والحب والعرفان.

وأعرب المهندس نبيل عباس نائب رئيس مجلس إدارة الجالية المصرية عن خالص تعازيه لوالي ولاية بوشر، والأشقاء العمانيين في مجلس العزاء، ونقل لهم تعازي المصريين المقيمين في كل ربوع السلطنة، مؤكدا وقوف المصريين شعبا وحكومة إلى جانب أشقائهم العمانيين في هذا المصاب الجلل.

وقال المهندس إسماعيل أبو راس: حزن عميق لوفاة زعيم الأمة، حبيب مصر والمصريين. الألم بالغ والمصاب واحد، والمصريون والعمانيون تجرعوا معا مرارة الرحيل. ونسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء على إحسانه لنا، وأن يتغمده بواسع كرمه وفضله.

كما عبر إبراهيم محمد تجريدة عن حزنه البالغ، داعيا الله تعالى أن يحفظ عمان ويتغمد فقيدها برحمته. وأشار الدكتور عبد الرحمن العاصمي إلى أنّ احتشاد العمانيين والمقيمين أمام مقبرته يعكس مدى الحب والعرفان لرجل من أعز وأغلى الرجال. وأكد ماهر الحاج أنّ كلمات الرثاء والعزاء لا يمكن أن تعبر عن صدق المشاعر ومقدار الحزن العميق على رحيل جلالته.

وفي سياق متصل، قدّم وفد نادي الجالية المصرية بفرع ظفار التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله، وكان في استقبال المعزين سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار.

وأعرب أبناء الجالية المصرية عن خالص تعازيهم ومواساتهم لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور - حفظه الله ورعاه- والأسرة المالكة، والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

ومن جانبه شكر سعادة الشيخ نائب محافظ ظفار أبناء الجالية المصرية بصلالة على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنّب الجميع كل سوء ومكروه.