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جموع المواطنين يواصلوان تأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس

الإثنين 13 يناير 2020 05:19 م بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية - طالب المقبالي - وليد بن خلفان الحسني

واصلتْ جُموع المواطنين والمقيمين التوافد لتقديم واجب العزاء في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- داعين الله -عز وجل- أن يتغمَّده بالرحمة، ويسكنه فسيح جناته.

واستقبلَ سعادة الشيخ حمد بن خليفة العبري والي لوى، بمكتبه، المواطنين والمقيمين من مختلف قرى الولاية المعزين في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- داعين الله -عز وجل- أن يتغمده بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.

كما استقبل سعادة الشيخ محسن بن حمد المسكري والي ولاية جعلان بني بو علي، جموع المعزين من أبناء الولاية، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- رافعين أكف الضراعة إلى الله -عز وجل- أن يغفر لفقيد السلطنة وفقيد الأمة ويتغمده بواسع رحمته.

وأدَّى الأهالي في جوامع ومساجد الولاية صلاة الغائب للمغفور له -بإذن الله تعالي- جلالة السلطان قابوس رحمه الله برحمته الواسعة.

وفي مقشن، استقبل الوالي سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد، جموعَ المعزين من المسؤولين والشيوخ وأبناء الولاية والمقيمين، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه. وعبر جموع المعزين عن بالغ حزنهم وصادق مواساتهم سائلين المولى -جلت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته ويدخله فسيح جناته.

واستقبلَ عُمر بن سيف بن حفيظ الرواس نائب والي شليم وجزر الحلانيات، بمكتب الوالي بشليم، جموع المعزين من المواطنين والمقيمين في وفاة المغفور له -بإذن الله- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

وفي ولاية سدح، قدَّم المعزون التعازي، مُعبرين عن بالغ الحزن وصادق المواساة في فقيد عمان، متضرعين إلى الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وكان في استقبالهم سالم بن محمد المعمري نائب والي سدح.

واستقبل سعادة سيف بن أحمد سعيد الغريبي والي ولاية رخيوت، المعزين من أبناء الولاية؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- رافعين أكفَّ الضراعة إلى الله -عز وجل- أن يغفر لفقيد السلطنة وفقيد الأمة ويتغمده في واسع رحمته.

وأدى الأهالي في جوامع ومساجد الولاية صلاة الغائب للمغفور له -بإذن الله تعالي- جلالة السلطان قابوس -رحمه الله برحمته الواسعة.

كما استقبل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سالم آل عبدالسلام والي المضيبي، بمحافظة شمال الشرقية، جموع المعزين من أهالي الولاية في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

واستقبل سعادة مسلم بن نصيب الشنفري والي ضلكوت، وفدًا من مديرية حوف بالجمهورية اليمنية الشقيقة؛ لتقديم العزاء في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

وعبَّر الوفد عن بالغ حزنهم الشديد في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمة الله، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وبمشاعر مليئة بالحزن والأسى، توافد جموع المعزين من المواطنين والمقيمين ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية دماء والطائيين؛ لتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- بمكتب والي دماء والطائيين.

واستقبل المعزين الشيخ حميد بن علي بن حميد الجساسي نائب والي دماء والطائيين، والشيخ سليمان بن محمد بن علي البوسعيدي نائب والي دماء والطائيين بنيابة دماء.

واستقبلَ سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة، وسعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق، بمعية فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق، والشيخ أحمد بن علي الشحي نائب والي الرستاق جموع المعزين من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية و‏المشايخ والأهالي.

وقدَّم الجميع التعازي في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سلطان عمان والأسرة المالكة والشعب العُماني الصبر والسلوان.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل بقاعة المناسبات بمكتب والي العامرات استقبال أفواج المعزين من أبناء الولاية والوافدين القاطنين بوفاة المفغور له -بإذن الله- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

وعبَّر المعزين عن مشاعر الحزن والأسى للمصاب الجلل، وكان في استقبالهم سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي العامرات، وأصحاب السعادة مظفر بن محمد الوهيبي ومحمد بن رمضان البلوشي عضوا مجلس الشورى، والشيخ علي بن عبدالله الهاشمي نائب الوالي.

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