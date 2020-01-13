د. المنشتح درار علي درار | السودان
كيف الفراق؟ فقد جفاني مضجعي
فجع الفؤاد كأنني أنا من نعي
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قابوس هل حقا رحلت مفارقا؟
ويلي!! وهل غادرت غير مودعِ؟
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حزنت حمامات السلام ببعدكم
حزنا تجيش به ثنايا أضلعي
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أرسيت سلما في عمان بحكمة
و روية بل كنت فيها الألمعي
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شهدت بقاع الأرض حسن صنيعكم
وبذاك يشهد كل قاص أو معي
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وبسطت عدلا في البلاد بحكمكم
ولمست ذلك ناظرا وبمسمعي
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قدت البلاد لنهضة وبخطة
وبحنكة الرجل الهمام الأروع
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فقدتك أنحاء البلاد واهلها
وصغارها وكبارها بالأدمع
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حتى السماء همت بوقع رحيلكم
مطرا يسيل فكم يخالط مدمعي
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آن الفراق مقدر ومسطر
يا رب أكرمه مقاما وارفع
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ضيف أتاكم يا إلهي فارفدوا
من جاءكم من فضلكم بالأربع
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عفو وصفح والجنان ورحمة
يا صاحب الفضل العظيم الأوسع