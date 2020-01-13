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قابوس هل حقا رحلت مفارقا؟

الإثنين 13 يناير 2020 01:40 م بتوقيت مسقط

قابوس هل حقا رحلت مفارقا؟

 

د. المنشتح درار علي درار | السودان

 

كيف الفراق؟ فقد جفاني مضجعي

                          فجع الفؤاد كأنني أنا من نعي

//

 قابوس هل حقا رحلت مفارقا؟

                     ويلي!! وهل غادرت غير مودعِ؟

//

 حزنت حمامات السلام ببعدكم

                           حزنا تجيش به ثنايا أضلعي

//

أرسيت سلما في عمان بحكمة

                          و روية بل كنت فيها الألمعي

//

شهدت بقاع الأرض حسن صنيعكم

                        وبذاك  يشهد كل قاص أو معي

//

وبسطت عدلا في البلاد بحكمكم

                          ولمست ذلك ناظرا وبمسمعي

//

 قدت البلاد لنهضة وبخطة

                          وبحنكة الرجل الهمام الأروع

//

فقدتك أنحاء البلاد واهلها

                             وصغارها وكبارها بالأدمع

//

حتى السماء همت بوقع  رحيلكم

                         مطرا يسيل فكم يخالط مدمعي

//

آن الفراق مقدر ومسطر

                             يا رب أكرمه مقاما وارفع

//

ضيف أتاكم يا إلهي فارفدوا

                          من جاءكم من فضلكم بالأربع

//

عفو وصفح والجنان ورحمة

                      يا صاحب الفضل العظيم الأوسع

 

 

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