وداعًـــا قــابــوس

د. مانع سعيد العتيبة | الإمارات العربية المتحدة

صعب فراق الموت للإنسان

والصعب جدا فرق الإنسانِ

//

اليوم فارقنا حبيب مخلص

لجميع أهل الأرض لا لعُمانِ

//

معه عُمان إلى الحداثة أسرجت

خيل البناء قوافل العمرانِ

//

هذا هو السلطان قابوس الذي

بفراقه عدنا إلى الأحزانِ

//

قابوس بن سعيد الشهم ارتقى

نحو السماء بكامل الإيمانِ

//

عيناي أُغرقت بدمع ساخن

والحب ما باحت به العينانِ

//

كان الصديق وكنتُ أطرق بابه

بيد المحبة والفؤاد الحاني

//

ولكم صفا معه الحوار وكم شفى

نفسس حديث سال في شرياني

//

الحب كان يطل من كلماته

بعباءة للبر والإحسانِ

//

لو كان يجديني البكاء بكيته

لكن تلك مشيئة الرحمنِ

//

ولكم طربت لدى سماع وصية

فيها وفاء ونخوة السلطانِ

//

أوصى بسلطان حكيم بعده

هو "هيثم" صقر البلاد الباني

//

لم يترك الشعب المحب بحيرة

من غيبة الرجل العظيم يعاني

//

بل كان بعد الموت حيا حاضرا

ولشعبه وضع الزعيم الثاني

//

والله أدعو أن يفوز بحبه

ونفوز نحن بنعمة السلوانِ

//

قابوس إن وداع مثلك مرهق

وأكاد أفقد من لظاه جناني