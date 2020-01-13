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وداعًـــا قــابــوس

الإثنين 13 يناير 2020 01:39 م بتوقيت مسقط

وداعًـــا قــابــوس

 

د. مانع سعيد العتيبة | الإمارات العربية المتحدة

 

صعب فراق الموت للإنسان

                    والصعب جدا فرق الإنسانِ

//

اليوم فارقنا حبيب مخلص

                   لجميع أهل الأرض لا لعُمانِ

//

معه عُمان إلى الحداثة أسرجت

                      خيل البناء قوافل العمرانِ

//

هذا هو السلطان قابوس الذي

                       بفراقه عدنا إلى الأحزانِ

//

قابوس بن سعيد الشهم ارتقى

                      نحو السماء بكامل الإيمانِ

//

عيناي أُغرقت بدمع ساخن

                     والحب ما باحت به العينانِ

//

كان الصديق وكنتُ أطرق بابه

                      بيد المحبة والفؤاد الحاني

//

ولكم صفا معه الحوار وكم شفى

                 نفسس حديث سال في شرياني

//

الحب كان يطل من كلماته

                           بعباءة للبر والإحسانِ

//

لو كان يجديني البكاء بكيته

                         لكن تلك مشيئة الرحمنِ

//

ولكم طربت لدى سماع وصية

                       فيها وفاء ونخوة السلطانِ

//

أوصى بسلطان حكيم بعده

                   هو "هيثم" صقر البلاد الباني

//

لم يترك الشعب المحب بحيرة

                   من غيبة الرجل العظيم يعاني

//

بل كان بعد الموت حيا حاضرا

                     ولشعبه وضع الزعيم الثاني

//

والله أدعو أن يفوز بحبه

                       ونفوز نحن بنعمة السلوانِ

//

قابوس إن وداع مثلك مرهق

                        وأكاد أفقد من لظاه جناني

 

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