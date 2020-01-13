وداعًـــا قــابــوس

د. مانع سعيد العتيبة | الإمارات العربية المتحدة
صعب فراق الموت للإنسان
والصعب جدا فرق الإنسانِ
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اليوم فارقنا حبيب مخلص
لجميع أهل الأرض لا لعُمانِ
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معه عُمان إلى الحداثة أسرجت
خيل البناء قوافل العمرانِ
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هذا هو السلطان قابوس الذي
بفراقه عدنا إلى الأحزانِ
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قابوس بن سعيد الشهم ارتقى
نحو السماء بكامل الإيمانِ
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عيناي أُغرقت بدمع ساخن
والحب ما باحت به العينانِ
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كان الصديق وكنتُ أطرق بابه
بيد المحبة والفؤاد الحاني
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ولكم صفا معه الحوار وكم شفى
نفسس حديث سال في شرياني
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الحب كان يطل من كلماته
بعباءة للبر والإحسانِ
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لو كان يجديني البكاء بكيته
لكن تلك مشيئة الرحمنِ
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ولكم طربت لدى سماع وصية
فيها وفاء ونخوة السلطانِ
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أوصى بسلطان حكيم بعده
هو "هيثم" صقر البلاد الباني
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لم يترك الشعب المحب بحيرة
من غيبة الرجل العظيم يعاني
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بل كان بعد الموت حيا حاضرا
ولشعبه وضع الزعيم الثاني
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والله أدعو أن يفوز بحبه
ونفوز نحن بنعمة السلوانِ
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قابوس إن وداع مثلك مرهق
وأكاد أفقد من لظاه جناني