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قابوس أحببتَ باللهِ شعبًا أنت قُدوتُهُ

الإثنين 13 يناير 2020 01:39 م بتوقيت مسقط

قابوس أحببتَ باللهِ شعبًا أنت قُدوتُهُ

 

سمير عبد الصمد | الأردن

 

نبكيكَ حُزنًا بدمعِ العينِ والحبِّ

                      يا مَن سكنتَ حنايا الروحِ والقلبِ

//

في ذمةِ الله ياقابوسُ، من برقَتْ

                    أسمى عزائمِهِ في المُرتقى الصعبِ

//

قد كنتَ صلبًا إذا ما مسَّنا ألمٌ

                        فنكتسي أملًا من عزمِك الصلبِ

//

وكنتَ سهلًا  ودودًا إذ تقابلُنا

                    وكنتَ كفَّ الندى في الموسمِ الجدبِ

//

لم تُلْقِ بالًا لِمَن في قلبِهِ مرضٌ

                           إنَّ العظامَ مُناهُم هامةُ الشهبِ

//

ما عاد للوردِ لونٌ بعد غيبتِكم

                   ما عاد صفوُ المُنى في الموردِ العذبِ

//

هذي القلوبُ التي غَنَّت فضائلَكم

                       ورددت حبَّها في الشرقِ والغربِ

//

اليومَ تبكيكَ حُزنًا وهي صادقةٌ

                             تبكي أبًا بلسانٍ مُخلصٍ رطبِ

//

تبكيكَ خمسون عامًا من مسيرتِكم

                        مُخضرةَ الدربِ بالإنجازِ والحبِّ

//

أحببتَ باللهِ شعبًا أنت قُدوتُهُ

                            فاكْلأْ مُحبَّكَ بالغفرانِ، يا ربي

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