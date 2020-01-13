قابوس أحببتَ باللهِ شعبًا أنت قُدوتُهُ

سمير عبد الصمد | الأردن

نبكيكَ حُزنًا بدمعِ العينِ والحبِّ

يا مَن سكنتَ حنايا الروحِ والقلبِ

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في ذمةِ الله ياقابوسُ، من برقَتْ

أسمى عزائمِهِ في المُرتقى الصعبِ

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قد كنتَ صلبًا إذا ما مسَّنا ألمٌ

فنكتسي أملًا من عزمِك الصلبِ

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وكنتَ سهلًا ودودًا إذ تقابلُنا

وكنتَ كفَّ الندى في الموسمِ الجدبِ

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لم تُلْقِ بالًا لِمَن في قلبِهِ مرضٌ

إنَّ العظامَ مُناهُم هامةُ الشهبِ

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ما عاد للوردِ لونٌ بعد غيبتِكم

ما عاد صفوُ المُنى في الموردِ العذبِ

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هذي القلوبُ التي غَنَّت فضائلَكم

ورددت حبَّها في الشرقِ والغربِ

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اليومَ تبكيكَ حُزنًا وهي صادقةٌ

تبكي أبًا بلسانٍ مُخلصٍ رطبِ

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تبكيكَ خمسون عامًا من مسيرتِكم

مُخضرةَ الدربِ بالإنجازِ والحبِّ

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أحببتَ باللهِ شعبًا أنت قُدوتُهُ

فاكْلأْ مُحبَّكَ بالغفرانِ، يا ربي