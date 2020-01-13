قابوس أحببتَ باللهِ شعبًا أنت قُدوتُهُ

سمير عبد الصمد | الأردن
نبكيكَ حُزنًا بدمعِ العينِ والحبِّ
يا مَن سكنتَ حنايا الروحِ والقلبِ
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في ذمةِ الله ياقابوسُ، من برقَتْ
أسمى عزائمِهِ في المُرتقى الصعبِ
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قد كنتَ صلبًا إذا ما مسَّنا ألمٌ
فنكتسي أملًا من عزمِك الصلبِ
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وكنتَ سهلًا ودودًا إذ تقابلُنا
وكنتَ كفَّ الندى في الموسمِ الجدبِ
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لم تُلْقِ بالًا لِمَن في قلبِهِ مرضٌ
إنَّ العظامَ مُناهُم هامةُ الشهبِ
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ما عاد للوردِ لونٌ بعد غيبتِكم
ما عاد صفوُ المُنى في الموردِ العذبِ
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هذي القلوبُ التي غَنَّت فضائلَكم
ورددت حبَّها في الشرقِ والغربِ
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اليومَ تبكيكَ حُزنًا وهي صادقةٌ
تبكي أبًا بلسانٍ مُخلصٍ رطبِ
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تبكيكَ خمسون عامًا من مسيرتِكم
مُخضرةَ الدربِ بالإنجازِ والحبِّ
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أحببتَ باللهِ شعبًا أنت قُدوتُهُ
فاكْلأْ مُحبَّكَ بالغفرانِ، يا ربي