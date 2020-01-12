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جلالة السلطان يستقبل جموع المُعزين في وفاة السلطان قابوس

الأحد 12 يناير 2020 08:32 م بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور- حفظه الله ورعاه- جموع المُعزين في وفاة

المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

فقد استقبل جلالته- حفظه الله ورعاه- المُعزين من أفراد الأسرة المالكة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة الأسلحة وأصحاب السعادة الوكلاء والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

كما استقبل جلالة السُّلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- أصحاب السعادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المُعتمدين لدى السلطنة والشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين بالدولة من مدنيين وعسكريين والمواطنين.

 

 

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