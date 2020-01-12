قابوس.. خسارة فادحة!

مصطفى النعمان

** وكيل وزارة الخارجية اليمنية السابق

السؤال الذي سينتظر الجميع جوابه في المنطقة وفي جوارها والعالم هو: هل ستستمر سياسة سلطنة عُمان وتأثيرها كما رسخها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه؟

لقد كان السلطان الراحل قابوس بن سعيد حاكمًا استثنائياً بكل ما تعنيه المُفردة من معانٍ، لتأثيره الهائل، إذ لم تحظ المنطقة العربية بحاكم استطاع بحذق وحزم واستمرارية الإبقاء على استقرار وطنه وسط محيط شديد الاضطراب وكثير العواصف والرياح العاتية.

لا يستطيع أي منصف للتاريخ إلا أن يستعيد بإعجاب وحب مسيرة السلطان الراحل في تثبيت الأمن والاستقرار في بلاده ثم نهض به بأقل الإمكانات الطبيعية مقارنة بجواره الثري.

كانت سياسة السلطان الخارجية تثير الإعجاب والدهشة في آن.. الإعجاب بإبقاء بلاده خارج دائرة الصراعات الإقليمية والدولية والإصرار على ذلك رغم كل الضغوط والإغراءات والاتهامات والتشكيك بنوايا السلطان وطموحاته... والدهشة أنه لم ينثن ولم يتغير ولم يجامل ولم يعادِ ولم يتنازل عن كبريائه وكبرياء بلاده.

رحم الله السلطان قابوس الذي سيبقى في ذاكرة كل عربي بحكمته وبإخلاصه وحبه وتفانيه في سبيل شعبه ووطنه وأمته، فخسارته فادحة بكل المقاييس.