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بالفيديو.. أمير الكويت لجلالة السلطان: "قابوس ما مات وإنتوا موجودين"

الأحد 12 يناير 2020 06:49 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. أمير الكويت لجلالة السلطان: "قابوس ما مات وإنتوا موجودين"

 

مسقط - الرؤية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت الشقيقة خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والاسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد فأثناء حديثه لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه: "السلطان قابوس رحمه الله ما مات وإنتوا موجودين".

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