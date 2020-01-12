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قابوسنا تستضيءَ بك الأرواحُ والسبُلُ

الأحد 12 يناير 2020 10:21 ص بتوقيت مسقط

قابوسنا تستضيءَ بك الأرواحُ والسبُلُ

 

الشاعر هلال الشيادي | سلطنة عُمان

 

‏نام السلامُ الجلالُ الصدقُ والأملُ

‏                           واستيقظُ العالمُ المفجوع والدولُ

//

‏ما أوجع القلبَ كم راحوا وكم رحلوا

‏                               لما رحلت فهذا خطبنا الجللُ

//

‏ماذا ترى الشمسُ يا مولاي يوم غدٍ

‏                          راح الضياءُ الجمالُ الجدُّ والعملُ

//

‏نوحي عمانُ فلا قلب ولا كبدٌ

‏                               إلا وفاض به الإيلام والوجلُ

//

‏في ذمة النور تمضي؛ لستَ منطفئا

‏                         ونحن خلفكَ في درب العُلى شعل

//

‏ولدتَ تبقى لنا قابوسَنا قبسًا

‏                            لتستضيءَ بك الأرواحُ والسبُلُ

//

‏خمسين عاما تضيء المجد في بلدي

‏                              فكيف دونك بالخمسين تحتفلُ

‏//

‏في كل عينٍ كلامٌ شهقةٌ ألمٌ

‏                             في كل وجهٍ سؤالٌ غصة عذَلُ

//

‏ثكلى هي الأرض إذ غادرتَ مقلتها

‏                              وذي عُمانُك يا قابوس ترتملُ

//

‏أرنو إلى وجع الشيّاب؛ يا لهمُ

‏                         لا صبرَ فيهم ولا حَولٌ ولا حِيَلُ

//

‏بلّت لحاهم من الأقباس ذاكرة

‏                          من العطاء الذي ما زال ينهملُ

//

‏ودمعةِ الطفل إذ غذيتَه أملا

‏                         وليس يعلم ما البلوى وما الأجلُ

//

‏يحبك الغيمُ إذ لا شيء يشبههُ

‏                             إلاك أنت إذا تسخو وتنهطلُ

//

‏أنت السلام الذي في كل ناحية

‏                           يدعو لروحك في حب ويبتهلُ

//

‏أنت الجمال الذي في كل زاويةٍ

‏                        يبكي عليك؛ فساحات المدى مُقَلُ

//

‏البحر ميناؤه يرثي، وساحلهُ

‏                            تجري مدامعه، واشّققَ الجبلُ

//

رأيت حكمةَ هذا الدهر آسفةً

‏                      في صمتها ازدحمتْ من لهفة جُملُ

//

‏فكم لقصركَ حجّتْ كل مشكلةٍ

‏                           وانسدّ بين يديك النقصُ والخللُ

//

‏وأنت حقبة خير في عوالمنا

‏                        يا مقبسَ الأمن رغم الماء تشتعلُ

//

‏غدا ستفتقد الأخبارُ طلتكمْ

‏                           بأنك الحلُ عند الخطْب والأملُ

//

‏ماذا أودعُ منكَ الآن يا أبتي

‏                          أحسست أنك في الوجدان تنتقلُ

//

‏دُمْ فيّ مهجةَ حبٍّ لا أفارقها

‏                            وصورةً في فؤادي ملؤها قُبَلُ

//

‏لا لا تغيب، وهل شمس بغائبة؟

‏                            أم يختفي قمرٌ إذ كان يكتمل؟

//

‏نم في سلام أبي، في الخلد يقظتكم

‏                     هناك حيث الرضا والسندسُ النزُلُ

 

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