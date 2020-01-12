قابوسنا تستضيءَ بك الأرواحُ والسبُلُ

الشاعر هلال الشيادي | سلطنة عُمان
نام السلامُ الجلالُ الصدقُ والأملُ
واستيقظُ العالمُ المفجوع والدولُ
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ما أوجع القلبَ كم راحوا وكم رحلوا
لما رحلت فهذا خطبنا الجللُ
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ماذا ترى الشمسُ يا مولاي يوم غدٍ
راح الضياءُ الجمالُ الجدُّ والعملُ
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نوحي عمانُ فلا قلب ولا كبدٌ
إلا وفاض به الإيلام والوجلُ
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في ذمة النور تمضي؛ لستَ منطفئا
ونحن خلفكَ في درب العُلى شعل
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ولدتَ تبقى لنا قابوسَنا قبسًا
لتستضيءَ بك الأرواحُ والسبُلُ
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خمسين عاما تضيء المجد في بلدي
فكيف دونك بالخمسين تحتفلُ
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في كل عينٍ كلامٌ شهقةٌ ألمٌ
في كل وجهٍ سؤالٌ غصة عذَلُ
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ثكلى هي الأرض إذ غادرتَ مقلتها
وذي عُمانُك يا قابوس ترتملُ
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أرنو إلى وجع الشيّاب؛ يا لهمُ
لا صبرَ فيهم ولا حَولٌ ولا حِيَلُ
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بلّت لحاهم من الأقباس ذاكرة
من العطاء الذي ما زال ينهملُ
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ودمعةِ الطفل إذ غذيتَه أملا
وليس يعلم ما البلوى وما الأجلُ
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يحبك الغيمُ إذ لا شيء يشبههُ
إلاك أنت إذا تسخو وتنهطلُ
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أنت السلام الذي في كل ناحية
يدعو لروحك في حب ويبتهلُ
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أنت الجمال الذي في كل زاويةٍ
يبكي عليك؛ فساحات المدى مُقَلُ
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البحر ميناؤه يرثي، وساحلهُ
تجري مدامعه، واشّققَ الجبلُ
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رأيت حكمةَ هذا الدهر آسفةً
في صمتها ازدحمتْ من لهفة جُملُ
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فكم لقصركَ حجّتْ كل مشكلةٍ
وانسدّ بين يديك النقصُ والخللُ
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وأنت حقبة خير في عوالمنا
يا مقبسَ الأمن رغم الماء تشتعلُ
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غدا ستفتقد الأخبارُ طلتكمْ
بأنك الحلُ عند الخطْب والأملُ
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ماذا أودعُ منكَ الآن يا أبتي
أحسست أنك في الوجدان تنتقلُ
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دُمْ فيّ مهجةَ حبٍّ لا أفارقها
وصورةً في فؤادي ملؤها قُبَلُ
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لا لا تغيب، وهل شمس بغائبة؟
أم يختفي قمرٌ إذ كان يكتمل؟
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نم في سلام أبي، في الخلد يقظتكم
هناك حيث الرضا والسندسُ النزُلُ