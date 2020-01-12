قابوسنا تستضيءَ بك الأرواحُ والسبُلُ

الشاعر هلال الشيادي | سلطنة عُمان

‏نام السلامُ الجلالُ الصدقُ والأملُ

‏ واستيقظُ العالمُ المفجوع والدولُ

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‏ما أوجع القلبَ كم راحوا وكم رحلوا

‏ لما رحلت فهذا خطبنا الجللُ

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‏ماذا ترى الشمسُ يا مولاي يوم غدٍ

‏ راح الضياءُ الجمالُ الجدُّ والعملُ

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‏نوحي عمانُ فلا قلب ولا كبدٌ

‏ إلا وفاض به الإيلام والوجلُ

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‏في ذمة النور تمضي؛ لستَ منطفئا

‏ ونحن خلفكَ في درب العُلى شعل

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‏ولدتَ تبقى لنا قابوسَنا قبسًا

‏ لتستضيءَ بك الأرواحُ والسبُلُ

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‏خمسين عاما تضيء المجد في بلدي

‏ فكيف دونك بالخمسين تحتفلُ

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‏في كل عينٍ كلامٌ شهقةٌ ألمٌ

‏ في كل وجهٍ سؤالٌ غصة عذَلُ

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‏ثكلى هي الأرض إذ غادرتَ مقلتها

‏ وذي عُمانُك يا قابوس ترتملُ

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‏أرنو إلى وجع الشيّاب؛ يا لهمُ

‏ لا صبرَ فيهم ولا حَولٌ ولا حِيَلُ

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‏بلّت لحاهم من الأقباس ذاكرة

‏ من العطاء الذي ما زال ينهملُ

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‏ودمعةِ الطفل إذ غذيتَه أملا

‏ وليس يعلم ما البلوى وما الأجلُ

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‏يحبك الغيمُ إذ لا شيء يشبههُ

‏ إلاك أنت إذا تسخو وتنهطلُ

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‏أنت السلام الذي في كل ناحية

‏ يدعو لروحك في حب ويبتهلُ

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‏أنت الجمال الذي في كل زاويةٍ

‏ يبكي عليك؛ فساحات المدى مُقَلُ

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‏البحر ميناؤه يرثي، وساحلهُ

‏ تجري مدامعه، واشّققَ الجبلُ

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رأيت حكمةَ هذا الدهر آسفةً

‏ في صمتها ازدحمتْ من لهفة جُملُ

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‏فكم لقصركَ حجّتْ كل مشكلةٍ

‏ وانسدّ بين يديك النقصُ والخللُ

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‏وأنت حقبة خير في عوالمنا

‏ يا مقبسَ الأمن رغم الماء تشتعلُ

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‏غدا ستفتقد الأخبارُ طلتكمْ

‏ بأنك الحلُ عند الخطْب والأملُ

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‏ماذا أودعُ منكَ الآن يا أبتي

‏ أحسست أنك في الوجدان تنتقلُ

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‏دُمْ فيّ مهجةَ حبٍّ لا أفارقها

‏ وصورةً في فؤادي ملؤها قُبَلُ

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‏لا لا تغيب، وهل شمس بغائبة؟

‏ أم يختفي قمرٌ إذ كان يكتمل؟

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‏نم في سلام أبي، في الخلد يقظتكم

‏ هناك حيث الرضا والسندسُ النزُلُ