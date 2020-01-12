أَقيمي أُمتي بالعزمِ صَرْحا

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان
أَقيمي أُمتي بالعــــزمِ صَرْحا
كفانا من أُهيلِ الغدرِ قَدْحا
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كفانا من ضــلالاتٍ وزَيْـغٍ
نهيمُ بِزِيْفِها في الأَرضِ شَطْحا
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كفانا من خطابٍ لا تُبارى
به في سَبْكهِ المنضودِ فُصحى!
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كلامٌ لا يحُرِّك من خُطانا
يخادِعُنا إذا أمسى وأضحى!
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كفانا أن نصاحبَ كلَّ غدرٍ
من الأعداءِ كي نزداَدَ جُرْحا
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فما زالت بنو غَطَفَانَ فينا
تدقُّ العطرَ، في الأنفاسِ رَشْحا
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كأنَّا حينَما نلقى أخانا
تُسابقنا العبارةُ "ألفُ مَرْحَا"
وحينَ نُديرُ أَظْهُرَنا إليهِ
نُسلِّطُ بالخيالِ عليهِ رُمْحا!
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كأنَّ رزيئةَ الدُّنيا أخونا
وأَنَّ فناءَهُ سيكونُ فَتْحا!
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أَلَا واللهِ ما صَغُرَتْ نفوسٌ
ولا نُكِبَتْ سوى بالحقدِ قَرْحا
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أَلَا تكفي القرونُ وقد توالتْ
بنا أَيامُها الغبراءُ شُحَّا
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أَلَا تصحو نفوسُ الحِلْمِ فينا
فتضربَ عن عهودِ الثَّأرِ صَفْحَا؟
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أَقِيمي أمَّتي بالعدلِ مجداً
فليسَ سواهُ قد يُغنيكِ رِبْحَا
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وَلَيْسَ بغيرِ عفوِ النَّفْس عيشٌ
يطيبُ به على الأنسامِ سَمْحَا
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كفانا أمِّتي .. يكفي هوانًا
وآنَ بأَنْ نعانقَ فيكِ صُبْحَا
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ففي الإصباحِ آمالٌ كِبارٌ
سنُشْبِعُها من الأَفعالِ كَدحا
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وفي الإِصباحِ أَجيالٌ ستأتي
مكلَّلةً – بأمرِ اللهِ - نُجْحا