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أَقيمي أُمتي بالعزمِ صَرْحا

الأحد 12 يناير 2020 10:19 ص بتوقيت مسقط

أَقيمي أُمتي بالعزمِ صَرْحا

 

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

 

أَقيمي أُمتي بالعــــزمِ صَرْحا

                       كفانا من أُهيلِ الغدرِ قَدْحا

//

كفانا من ضــلالاتٍ وزَيْـغٍ

                   نهيمُ بِزِيْفِها في الأَرضِ شَطْحا

//

كفانا من خطابٍ لا تُبارى

                  به في سَبْكهِ المنضودِ فُصحى!

//

كلامٌ لا يحُرِّك من خُطانا

                    يخادِعُنا إذا أمسى وأضحى!

//

كفانا أن نصاحبَ كلَّ غدرٍ

                   من الأعداءِ كي نزداَدَ جُرْحا

//

فما زالت بنو غَطَفَانَ فينا

                تدقُّ العطرَ، في الأنفاسِ رَشْحا

//

كأنَّا حينَما نلقى أخانا

                    تُسابقنا العبارةُ "ألفُ مَرْحَا"

 

وحينَ نُديرُ أَظْهُرَنا إليهِ

                      نُسلِّطُ بالخيالِ عليهِ رُمْحا!

//

كأنَّ رزيئةَ الدُّنيا أخونا

                      وأَنَّ فناءَهُ سيكونُ فَتْحا!

//

أَلَا واللهِ ما صَغُرَتْ نفوسٌ

                ولا نُكِبَتْ سوى بالحقدِ قَرْحا

//

أَلَا تكفي القرونُ وقد توالتْ

                      بنا أَيامُها الغبراءُ شُحَّا

//

أَلَا تصحو نفوسُ الحِلْمِ فينا

          فتضربَ عن عهودِ الثَّأرِ صَفْحَا؟

//

أَقِيمي أمَّتي بالعدلِ مجداً

                 فليسَ سواهُ قد يُغنيكِ رِبْحَا

//

وَلَيْسَ بغيرِ عفوِ النَّفْس عيشٌ

              يطيبُ به على الأنسامِ سَمْحَا

//

كفانا أمِّتي .. يكفي هوانًا

               وآنَ بأَنْ نعانقَ فيكِ صُبْحَا

//

ففي الإصباحِ آمالٌ كِبارٌ

              سنُشْبِعُها من الأَفعالِ كَدحا

//

وفي الإِصباحِ أَجيالٌ ستأتي

                     مكلَّلةً – بأمرِ اللهِ - نُجْحا

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