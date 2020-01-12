أَقيمي أُمتي بالعزمِ صَرْحا

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

أَقيمي أُمتي بالعــــزمِ صَرْحا

كفانا من أُهيلِ الغدرِ قَدْحا

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كفانا من ضــلالاتٍ وزَيْـغٍ

نهيمُ بِزِيْفِها في الأَرضِ شَطْحا

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كفانا من خطابٍ لا تُبارى

به في سَبْكهِ المنضودِ فُصحى!

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كلامٌ لا يحُرِّك من خُطانا

يخادِعُنا إذا أمسى وأضحى!

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كفانا أن نصاحبَ كلَّ غدرٍ

من الأعداءِ كي نزداَدَ جُرْحا

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فما زالت بنو غَطَفَانَ فينا

تدقُّ العطرَ، في الأنفاسِ رَشْحا

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كأنَّا حينَما نلقى أخانا

تُسابقنا العبارةُ "ألفُ مَرْحَا"

وحينَ نُديرُ أَظْهُرَنا إليهِ

نُسلِّطُ بالخيالِ عليهِ رُمْحا!

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كأنَّ رزيئةَ الدُّنيا أخونا

وأَنَّ فناءَهُ سيكونُ فَتْحا!

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أَلَا واللهِ ما صَغُرَتْ نفوسٌ

ولا نُكِبَتْ سوى بالحقدِ قَرْحا

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أَلَا تكفي القرونُ وقد توالتْ

بنا أَيامُها الغبراءُ شُحَّا

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أَلَا تصحو نفوسُ الحِلْمِ فينا

فتضربَ عن عهودِ الثَّأرِ صَفْحَا؟

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أَقِيمي أمَّتي بالعدلِ مجداً

فليسَ سواهُ قد يُغنيكِ رِبْحَا

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وَلَيْسَ بغيرِ عفوِ النَّفْس عيشٌ

يطيبُ به على الأنسامِ سَمْحَا

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كفانا أمِّتي .. يكفي هوانًا

وآنَ بأَنْ نعانقَ فيكِ صُبْحَا

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ففي الإصباحِ آمالٌ كِبارٌ

سنُشْبِعُها من الأَفعالِ كَدحا

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وفي الإِصباحِ أَجيالٌ ستأتي

مكلَّلةً – بأمرِ اللهِ - نُجْحا