الثلاثاء, 14 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

يا صاحب الجلالة: لله درُّك في حلٍّ ومرتحل

الأحد 12 يناير 2020 10:19 ص بتوقيت مسقط

يا صاحب الجلالة: لله درُّك في حلٍّ ومرتحل

 

الشاعر سمير عبد الصمد | الأردن

 

"ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام"

لم اتمالك دموعي من الانهمار،  والقلب من الخفقان، حزنا وكمدا على فقد من عشنا في ظله جلّ سنوات عمرنا.

"ايها المواطنون الأعزاء.. " كلمات اعتدنا على سماعها فسكنت روحنا السكينة، وقلوبنا الراحة والهدوء،  إنا عشنا في هذا البلد الطاهر مطمئنين آمنين ، ننعم بالهدوء والأمل والسعادة ، نرى المنجزات تكبر،  والحب يكبر، والأمل يكبر.

كنت كلما أكتب بيت شعر أو سطر حب أو عبارة عرفان بالجميل في قابوس تتدفق مشاعري،  وتنساب كلماتي،  تعبر عن مكنونات نفس صادقة،  تفيأت ظلال هذا الوطن العظيم، شربت ماءه وتنفست هواءه، ونمت فوق ترابه أحاسيسي، إنه من سكن الروح والوجدان والمشاعر.

يا صاحب الجلالة:

لله درُّك في حلٍّ ومرتحل

هل ينجب الدهر يومًا مثلكم،  كلا

لكن

لنا في الأسرة المالكة والشعب العماني الكبير كل الثقة والمحبة ليكون خليفة مولانا حاملا للراية العمانية،  ويسير بها إلى شط الأمان... وتستمر المسيرة، فعمان الأبية ولّادة الرجال العظماء منجبة القادة الميامين على مدى تاريخها الطويل، وستجود بخير سلف لخير خلف.

اللهم آمين

اللهم ارحم عبدك ابن عبدك ابن أمتك قابوس بن سعيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك،  إنك نعم المولى،  ونعم المجيب

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 نوفمبر 2019

6 أندية تحلم بمعانقة كأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي

المزيد

21 ديسمبر 2015

اليوم.. إعلان الفائزين بمسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب

المزيد

05 مارس 2015

"صحفيون في بلاط صاحب الجلالة" يستعرض محاورات السلطان قابوس مع وسائل الإعلام

المزيد

29 نوفمبر 2017

الجامعة الألمانية تحتفل بالذكرى الخامسة لزيارة صاحب الجلالة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

جلالة السلطان يستقبل عددا من كبار المسؤولين الدوليين ومبعوثي الملوك والرؤساء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

دفتر عزاء "الرؤية" يجذب آلاف المشاركات.. والقراء: فقدنا الأب والقائد المُلهِم

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يستقبل خادم الحرمين ويتلقى التعزية في وفاة السلطان قابوس

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

الأمين العام للأمم المتحدة: السلطان قابوس التزم بنشر السلام والتفاهم والتعايش في العالم

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة