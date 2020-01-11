السلطان هيثم بن طارق يستقبل المعزين بقصر العلم غدا الأحد وحتى الثلاثاء

مسقط - العمانية

يود ديوانُ البلاط السلطاني أن يفيد بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد - حفظه الله - والعائلة المالكة الكريمة سيستقبلون المعزين في وفاة السلطان الراحل المغفور له - بإذن الله تعالى - قابوس بن سعيد بن تيمور - رحمه الله - بقصر العلم العامر خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد السادس عشر من جمادى الأولى لعام 1441هـ الموافق الثاني عشر من يناير لعام ۲۰۲۰م وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا وفي الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف.

وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد السادس عشر من جمادى الأولى لعام 1441هـ الموافق الثاني عشر من يناير لعام ۲۰۲۰م وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا وفي الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف.