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السيسي يعبر عن عميق حزته وخالص عزئه للشعب العماني

مصر تنعي السلطان قابوس: زعيما من أعز الرجال ورمزا لقوة عُمان

السبت 11 يناير 2020 12:20 م بتوقيت مسقط

مصر تنعي السلطان قابوس: زعيما من أعز الرجال ورمزا لقوة عُمان

القاهرة- الوكالات

نعت رئاسة الجمهورية المصرية جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه، ووصفته بأنه كان قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته.

وقالت رئاسة الجمهورية في مصر في بيان صباح اليوم: «فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.مضيفة :لا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور.

وقال البيان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار«.

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