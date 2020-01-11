جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

الرؤية- خاص

أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.