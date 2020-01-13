السفارة الأمريكية بمسقط تنعي السلطان قابوس: قائد ملهم لنهضة عُمان

مسقط- الرؤية

نعت السفارة الأمريكية في مسقط حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه-، وذلك في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر".

وقال البيان: "لقد شعرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن لنبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله. لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم - قائد ملهم لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن. قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه".

وأضاف البيان: "صاحب الجلالة السلطان قابوس لن يفتقده الشعب العماني فحسب، بل سيفتقده كل أصدقائه ومحبيه حول العالم ومنهم أصدقائه في الولايات المتحدة الأمريكية. نقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسرة جلالة السلطان وشعب سلطنة عمان الصديق".