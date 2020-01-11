بيان صادر من مجلس الدفاع

بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم

لقد قضت مشيئة الله عز وجل أن تفقد عمان والأمة الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد تغمده الله بواسع رحمته وادخله فسيح جناته إنه قريب سميع الدعاء.

وأمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الآسي لهذا الحدث الجلل واستنادا لما نصت عليه المادة 6 من النظام الأساسي للدولة الصادر بالرسوم الساطاني رقم 101/96 وتعديلاته، فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور جميع أعضائه وهم معالى الفريق حسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسحلة، اللواء الركن مطر البلوشي قائد الجيش السلطاني، اللواء الركن مطر العبداني قائد سلاح الجو السلطاني، اللواء الركن بحري عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية، اللواء الركن خليقة الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

وتنفيذا للمادة 2/أ من المرسوم السلطاني 105/96 في شأن مجلس الدفاع، قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة بالانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم وسيظل مجلس الدفاع فى حالة انعقاد معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير لهذا الوطن العزيز ورفعته، حفظ الله عمان وشعبها الوفي.

صدر في يوم السبت 15 جمادى الأولى 1441 هـ، 11 يناير 2020