لماذا لم ينفذ قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة أوامر برج المراقبة؟

طهران- الوكالات كشف رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران لم تصب بصاروخ، داعيا إلى عدم استباق نتائج تحليل الصندوق الأسود للطائرة. وقال علي عابد زاده في تصريحات إن قائد الطائرة تواصل مع برج المراقبة وطلب العودة لمطار طهران بعد الإقلاع، لكنه لم يفعل لأسباب لا تزال مجهولة. وطلب زاده من الأميركيين "إن كان لديهم ما يثبت إسقاط الطائرة بصاروخ أن يقدموه"، معتبرا أن الحديث عن سقوط الطائرة بصاروخ مسألة سياسية وليست فنية، وموضحا أنه طلب مساعدة دول في التحقيق بينها السويد وكندا. وذكرت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الصندوق الأسود للطائرة أصيب بخلل، ولكن يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى أن حريقا شب لمدة دقيقتين في الطائرة قبل تحطمها. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إن فرضية إسقاط الطائرة بصاروخ فوق إيران غير مستبعدة، لكنها لم تتأكد بعد. وأعلنت الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة النقل أنها تلقت مذكرة من السلطات الجوية المدنية الإيرانية للتحقيق في أسباب تحطم طائرة البوينغ الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء. وقالت الوكالة في بيان إنها "تواصل متابعة الوضع حول تحطم الطائرة وتقييم مستوى مشاركتها في التحقيق". وأضافت أنه "كما في كل تحقيق شاركت فيه الهيئة الوطنية لسلامة النقل، لم تطلق الوكالة تكهنات حول أسباب" تحطم الطائرة. وبموجب قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني، اختارت الهيئة ممثلا للتحقيق في هذه الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا معظمهم من الإيرانيين والكنديين. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح يوم الخميس أن مصادر استخبارية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت قرب طهران الأربعاء "أُسقِطت بصاروخ أرض جو إيراني". وقال ترودو في مؤتمر صحفي "لدينا معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك من حلفائنا ومن أجهزتنا، تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرضجو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمدا". من جهته، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "شكوك" بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعيد إقلاعها. كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة أن فرنسا مستعدة لتقديم خبرتها التقنية في التحقيق بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية إذا تقدمت إيران بطلب لذلك. وقال لودريان لإذاعة "أر تي أل" إن "فرنسا مستعدة للمساهمة بالخبرة اللازمة"، موضحا أنها لم تتلق "حاليا" طلبا في هذا الشأن.