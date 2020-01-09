هل أبلغت إيران أمريكا بالهجوم الصاروخي؟

كشف وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أن بلاده وجهت رسالة لأمريكا عبر سويسرا التي ترعى مصالحها فور البدء بشن الهجوم الصاروخي على القاعدة التي استهدف منها الجنرال قاسم سلیماني.

وقال ظريف للصحفيين، إنه "إذا امتزجت الحماقة بالغرور فالأمر يسفر عن نتيجة خطيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاط بهكذا أشخاص والنتیجة هي القيام بهذه التحركات الخاطئة".

وتابع ظريف أن الجمهورية الإيرانية استهدفت قاعدة انطلق منها الهجوم على الجنرال سلیماني مصرحا: نحن قمنا بخطوة مشروعة والانتقام الوحيد هو خروج أمريكا من المنطقة.

واعتبر الوزير الإيراني، أن أمريكا سطّرت نهاية تواجدها في المنطقة، وهي تمضي أيامها الأخيرة فيها، ولن يكون لها مستقبل في منطقتنا.