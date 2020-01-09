انخفاض كبير في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس القادم، اليوم الخميس 66.67 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 3.25 دولار أمريكي، مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 69.92 دولار أمريكي.