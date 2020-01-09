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نصٌّ مُعطَّل يكتفي بنورك

الخميس 09 يناير 2020 08:54 ص بتوقيت مسقط

نصٌّ مُعطَّل يكتفي بنورك

 

صفاء البحيري | مصر

1

مرة أخرى أسمع فقط ما أريد ولا يمر مني سواي

عزيزي ثيو ليس أخيك وحده المجني عليه، ماذا يفعل بنا العقل في وسط لا يرى منا إلا هياكل؟

 

2

ومن الجمال ما هو فاعل وكذا بعضه مفعول.

 

3

لا تذبحوا أمامي فأعتاد

فيختل فينا مقام الروح

ويسرقنا الجماد

 ولا يصح لنا

مهما حيينا فؤاد.

 

4

رغم كل هذه النصوص لا يزال لدي نص معطل يكتفي بنورك عبر وجهي.

 

5

عُد للخلف مقدار رؤية ثم راقب بانتباه.

 

6

لم يكن حادث طريق

بل كان حفلاً للأَسَى

ممتلئا حد الوَلَه

منطفئا كالغريق

غنيّ الروح كان

قبل أن

فحماً يصير.

 

7

والله ما انصرفت ضجراً

إلاَّ

لاختلاف الغاية

وسهولة الوسيلة.

 

8

العائد من الحب لا يقنعه آنين الشاعر

كصوت المفتاح لدار مستأجر

يعني ولا يعني أمان في آن واحد.

 

9

تبادلنا كل شيء إلا الحقيقة.

 

10

نقلوا لي عنه أخبارًا

 ورغم المطابقة

كنت أقول ..كأنه هو.

 

11

فقدان الشغف مشهد شديد الرهبة

وهل بعد نياط القلب قراءة لعمارة روح؟

 

12

منذ قليل أو منذ عام

أو منذ كان لنا وطن

على نفس الطريق

سَالَ في النور الظلام

حتى السجين هنا يبدو

 دائماً على ما يرام

يا بصري لا تجادل

ولا تسعَ لتفسير اللجوء

فمن يبادر بالفرار

كأمس أبداً لنا لا يعود.

 

13

عجباً

 نربي الدمى

ونندهش حين تبكي!

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