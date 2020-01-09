"واشنطن بوست": ترامب يواجه أكبر اختبار لرئاسته

ترجمة- رنا عبدالحكيم

مع بدء سنة جديدة، تضرب طبول الحرب بصوت عالٍ أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإننا ننسى بسهولة، مع تلاشي ذكريات الحروب الماضية، كيف تبدأ. يوضح التاريخ، في كثير من الأحيان، أنَّ السبب هو قيادة فاشلة تكافح من أجل ممارسة حكم جيد، وإساءة تقدير ما سيفعله الآخرون، وإرسال رسائل مختلطة إلى الخصوم، وتجاهل الذكاء والاعتماد على الاعتقاد الخاطئ بأنَّ القوة وحدها كافية للانتصار السريع في أي حرب.

لقد تمَّ تحديد القرن الحادي والعشرين على وجه الخصوص من قبل الخبراء بأنه القرن المليء بالحروب التي يسهل الوصول إليها ولكن يصعب الخروج منها. لقد جعل الإرهاب والحروب الهجينة من الصعب اللعب بالقواعد القديمة وتحقيق النصر.

كل عوامل القيادة الفاشلة هذه تلعب الآن دورها في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. لقد افترض الجانبان خطأً أنهما يمكنهما التنمر على الطرف الآخر لفعل ما يُريدان. في حالة عدم وجود أي استعداد للتوقف والدخول في مفاوضات جادة، فإنَّ كل جانب سيكون عالقًا في حلقة من اللكمة واللكمة المضادة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى حرب طويلة أخرى في الشرق الأوسط.

لقد فشل زعماء كل من الولايات المتحدة وإيران بشدة في تحقيق أهدافهم. اعتقد الرئيس ترامب أنه يستطيع ببساطة الابتعاد عن الاتفاق النووي الإيراني، وتجاهل الدول الأخرى - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين - التي تفاوضت على الصفقة وفرض عقوبات جديدة وتعزيز القوات الأمريكية في الخليج العربي وإجبار إيران القيادة للتفاوض. بينما كان يتحدث بصرامة، أرسل الرئيس رسائل مختلطة حول استعداده لاستخدام القوة والبقاء مشاركًا في الشرق الأوسط.

أخطأت إيران أيضًا في مهاجمة ناقلات النفط في الخليج العربي في يونيو الماضي، باستخدام قوات تابعة لملاحقة القواعد والحلفاء الأمريكيين في المنطقة، ومؤخراً بإطلاق الصواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من كركوك في 27 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل مقاول أمريكي، صممت إيران استراتيجيتها لدفع ترامب من الشرق الأوسط. لكن الاستراتيجية فشلت: أمر الرئيس مقاتلي F-15E بمهاجمة كتائب حزب الله، الميليشيا الإيرانية بالوكالة في العراق وسوريا، مع تقارير عن مقتل 25 شخصًا وجرح 50 آخرين. ومن غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض توقع عواقب الإجراء، لكن العواقب حدثت.

أدت الاحتجاجات العنيفة المؤيدة لإيران إلى تعريض السفارة الأمريكية في بغداد للخطر، وردت الولايات المتحدة بنشر قوات المارينز وعناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً. بعد ذلك، اتخذ الرئيس القرار المشؤوم بإصدار أمر بقتل اللواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية في بغداد. بعد الهجمات الصاروخية التي وقعت في وقت مبكر من يوم الأربعاء ضد قاعدتين أمريكيتين في العراق، ينتظر العالم الآن اللكمة التالية.

في الوقت الذي لا ينبغي فيه الحداد على وفاة سليماني، بالنظر إلى مسؤوليته عن قتل الآلاف من الأبرياء ومئات من الأفراد العسكريين الأمريكيين على مر السنين فإنَّ قتله على عكس تأكيد الرئيس، يزيد فقط من خطر الحرب مع إيران. يتبادل الرئيس ونظام طهران التهديدات بشن مزيد من الهجمات. نحن على شفا حرب أخرى في الشرق الأوسط لم يردها أي من الطرفين، وستكلف الكثير من الأرواح ولن يتم حلها بسهولة.

يواجه ترامب أكبر اختبار لرئاسته. خلال السنوات الثلاث الماضية، تساءل عن دور القيادة العالمية للولايات المتحدة، وانتقد التحالفات وكثيراً ما تجاهل توجيهات مستشاريه العسكريين والدبلوماسيين الأكثر خبرة.

يعتمد مصير رئاسته ومصير الأمة على ما إذا كان ترامب سيصبح جادًا أخيرًا حول تهديد الحرب ومسؤولياته كقائد عام، فالقوة العسكرية وحدها لن تكون كافية، الدرس الأكثر واقعية في حروب القرن الحادي والعشرين هو أنه، في ظل غياب قيادة قوية، ستفقد المزيد من الأرواح الأمريكية.