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اطلع على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية

مجلس الدولة يدرس إعادة تشكيل لجان الصداقة مع المجالس النظيرة

الأربعاء 08 يناير 2020 08:52 م بتوقيت مسقط

مجلس الدولة يدرس إعادة تشكيل لجان الصداقة مع المجالس النظيرة

مسقط- الرؤية

اطلع مكتب مجلس الدولة، أمس الأربعاء، على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2018م، وأحاله إلى اللجنة الاقتصادية الموسعة المشكلة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وفقاً للمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووجه المكتب لجان المجلس بالاستفادة من المعلومات والموضوعات التي تضمنها التقرير في المقترحات والدراسات التي تعدها.

 وناقش المكتب في اجتماعه الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، إعادة تشكيل لجان الصداقة مع المجالس النظيرة على ضوء ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي الدولة والشورى بشأن تمثيل السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية، وتسمية أعضاء المكتب في اللجنة المشتركة التي ستشرف على تشكيل هذه اللجان.

 واستضاف مكتب المجلس خلال الاجتماع المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي لمناقشته حول المقترح المقدم من قبله بشأن "القروض والتأمينات البنكية"، وعقب مناقشته للمقترح قرر المكتب تشكيل فريق عمل  لدراسة مقترح القروض والتأمينات البنكية، كما قرر استضافة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقبل لمناقشته حول مقترحه بشأن "حزمة مشاريع لتنظيم العمل وتنمية قطاع اللبان وحسن استثماره ".

واطلع مكتب المجلس في الاجتماع على رد مجلس الوزراء الموقر بشأن مقترحي مجلس الدولة حول "التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية وسبل مُعالجتها"، و"تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل"، بالإضافة لعدد من التقارير منها التقرير المقدم من سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة حول زيارة وفد من الأمانة العامة إلى جمهورية التشيك خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019م، وتقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماع المكتب السابق، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.

 

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