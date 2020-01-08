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بالتعاون مع "الوطنية لمنتجات الألمنيوم"

"مدائن" تنظم حملة تطوعيّة لتنظيف شاطئ السيب احتفالا بيوم البيئة العماني

الأربعاء 08 يناير 2020 08:43 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية، أمس، حملة تنظيف في شاطئ السيب، وذلك بالتزامن مع يوم البيئة العماني الذي يوافق الثامن من يناير من كل عام تحت شعار "مجتمع متعاون لبيئة مستدامة".

وتأتي الحملة في إطار الجهود التوعوية والتثقيفية التي تتبناها دائرة المسؤولية الاجتماعية بمدائن، من خلال تنظيم مختلف برامج وأنشطة المسؤولية الاجتماعية من أجل خدمة المجتمع والبيئة، والمضي قدما في تحقيق رسالتها التنموية للعمل الخيري والتطوعي على جميع الأصعدة والمجالات.

وتكمن أهمية الحملة في إبراز دور مدائن في حماية البيئة العمانية بالتضامن مع جميع الجهات والوحدات القائمة بهذا الخصوص، والتي تولي اهتماما بالبيئة، وتركز على حمايتها، باعتبار أنّ البيئة هي الموطن العام ويستوجب حمايته والمحافظة عليه.

 وجاءت الحملة بالتعاون مع الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم، إحدى شركات مدينة الرسيل الصناعية، إضافة إلى عدد من الفرق التطوعية، أبرزها فريق شموع العطاء التطوعي ومجموعة ساهم التطوعية والمنتسبين من دار رعاية الطفولة.

ويشار إلى أنّ مدائن أولت اهتمام كبيرا بدعم أنشطة وممارسات المسؤولية، وأطلقت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الأنشطة والمبادرات للعناية بهذا الجانب، إيمانا منها بأهمية تحقيق التوازن في المجتمع بمختلف مجالاته، وكذلك الأخذ على عاتقها ضرورة السعي حيال تفعيل السياسات والأهداف التي وضعت لمدائن في هذا الشأن؛ والمضي قدما في تنفيذ رسالتها التنموية للعمل المؤسسي من خلال إيجاد الفرص التي تساهم في تحقيق مبدأ الشراكة المستدامة من أجل التنمية.

وانعكست نتيجة هذه الأنشطة والمبادرات بصورة واضحة على استحداث وحدة إدارية متخصصة لهذا الغرض وبالتحديد من خلال إيجاد دائرة المسؤولية الاجتماعية في نوفمبر 2017، لتكون بمثابة المظلة التي تحتضن جميع أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتجري إدارتها بصورة منظمة ودقيقة بالتعاون مع جميع المدن الصناعية.

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