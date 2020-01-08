"الخطة الخمسية الصحية" يقيِّم أنشطة محافظة الظاهرة آخر 3 سنوات

عبري - ناصر العبري

عَقَد فريق التقييم المركزي للخطة الخمسية الصحية التاسعة بوزارة الصحة، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة، وبحضور مبارك بن حميد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة الظاهرة بالإنابة، ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية.

ناقشَ الاجتماعُ التطرُّق إلى مؤشرات الأداء، ومستوياتها التي تمَّت خلال الثلاث سنوات الماضية، والمتعلقة بالأنشطة التنفيذية للخطة الخمسية التاسعة على مستوى المحافظة، والوقوف على الأسباب والمبادرات التي أثرت على هذه المؤشرات التقييمية.

ومن المقرر أن يزور فريق العمل جميع محافظات السلطنة؛ بهدف التقييم المركزي للخطة الخمسية الصحية التاسعة.