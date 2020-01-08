محافظ الظاهرة يرعى الاحتفال السنوي بـ"يوم البيئة العماني"

عبري - ناصر العبري

رعى سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة، أمس، الاحتفال الذي نظَّمته وزارة البيئة والشؤون المناخية، في قاعة المهلب بن أبي صفرة، بكلية العلوم التطبيقية بعبري.

وشهد الاحتفال حضورَ سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، ومحمود بن يحيى الذهلي رئيس لجنة الاحتفالات بالوزارة، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وولاة المحافظة والمشايخ، وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، ومديري الدوائر الحكومية والخاصة.

من جانبه، قال المهندس طارق بن حسن المعمري مدير إدارة البيئة بالظاهرة، في كلمة الوزارة: إنَّ عُمان انطلقت في بناء نهضتها المعاصرة التي أرسى دعائمها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم؛ لتشمل كافة جوانب التنمية الصناعية والزراعية، وحرصت على أن تترافق هذه الجهود مع عناية متواصلة بالبيئة. وأضاف المعمري أن العديد من القوانين واللوائح تمت صياغتها للحفاظ على البيئة، وضمان أعلى مستويات السلامة، وصون المواد الطبيعية، كما تم ربط مشروعات التنمية المختلفة مع مقتضيات الحفاظ على البيئة.

وتابع أنَّ جهود السلطنة امتدت لمجالات العناية بالبيئة على المستويين الإقليمي والدولي؛ من خلال إسهامات متميزة خليجيا وعربيا ودوليا؛ مما كان له صدى عميق على كل المستويات، كما شملت العناية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم البيئة من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي. وأوضح أنَّ جائزة السلطان قابوس جاءت لصون البيئة كأول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في مجال حماية البيئة.

وشمل الحفل تقديم عروض مسرحية، كما قدمت مدرسة المسرات للتعليم الأساسي لوحة ترحيبية، وألقى الشاعر هلال بن عبدالله العبري قصيدة عن البيئة، وعرض نتائج المسابقات البيئية، ثم قدم طلاب مركز الوفاء الاجتماعي خاطرة بيئية.