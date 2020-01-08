توقيع اتفاقية إطلاق أول برنامج مُسرعة متخصص في الأمن السيبراني بالسلطنة

مسقط- الرؤية

وقعت وزارة التقنية والاتصالات أمس اتفاقية تعاون مع المركز الرقمي البريطاني العماني والبرنامج الاستثماري "تكوين" التابع للصندوق العُماني للتكنولوجيا. وتمثلت أهم بنود التعاون في إطلاق أول برنامج مسرعة متخصص في مجال الأمن السيبراني للمرحلة الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.

وتمَّ تصميم البرنامج الذي يحمل اسم مسرعة ساس للأمن السيبراني خصيصاً للأفراد أو الفرق بمرحلة الأفكار، ليكون برنامجا مكثفا يوفر البيئة اللازمة لتطوير الأفكار التجارية في مجال الأمن السيبراني من خلال مجموعة مكثفة من التدريب وحلقات العمل والتوجيه. ويهدف إلى مساعدة رواد الأعمال في المرحلة الناشئة على تطوير منتج قابل للتطبيق، وتحسين نموذج العمل وبناء المهارات الريادية لتمكين المشاركين لاتخاذ الخطوات اللازمة لنمو الشركة.

ووقع الاتفاقية كل من حسن بن فدا اللواتي مدير عام قطاع تنمية المجتمع الرقمي بوزارة التقنية والمعلومات، وتشارلز سامت المستشار في السفارة البريطانية في مسقط، وجاء توقيع الاتفاقية ضمن برنامج مسرعة ساس الذي أطلقته الوزارة ممثلة في مركز ساس لريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات الموقعة في الاتفاقية، والذي يستمر التسجيل فيه حتى 16 يناير.

وسيعمل البرنامج على ربط مركز ساس لريادة الأعمال ورواد الأعمال ببرنامج مسرعة أمن سيبراني في المملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من المُوجهين والخبراء الدوليين، ويتيح البرنامج إمكانية التسجيل لجميع المهتمين من الأفراد وليس الشركات القائمة بالابتكار في مجال الأمن السيبراني في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال حمود بن داود الحمدان، مدير مركز ساس لريادة الأعمال التابع لوزارة التقنية والاتصالات: نهدف من خلال البرنامج وبالتعاون مع شركائنا إلى تشجيع ودعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال تقديم المعرفة والخبرات التجارية والتقنية بالبرنامج سيجري التركيز على التحقق من جدوى الفكرة وإنشاء منتجات الأمن السيبراني التي يمكن اعتمادها في المنطقة وعالميا.

وقال تشارلز سامت المستشار في السفارة البريطانية في مسقط: سعداء لدعم إطلاق أول مسرعة للأمن السيبراني في المنطقة، والجمع بين الخبرة والتجربة في عُمان والمملكة المتحدة شيء نفخر به، ومتحمسون للمساعدة في إطلاق شركات ناشئة في مجال تقنية المعلومات.

وقالت مها بنت محمد البلوشي، المدير التنفيذي للبرنامج الاستثماري تكوين التابع للصندوق العُماني للتكنولوجيا: يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تضم السفارة البريطانية في مسقط ومركز ساس لريادة الأعمال، وتكوين لنقدم الدعم والاستثمار المُناسب لما يدعم تحقيق أهداف هذه المبادرة وتطوير مسرعات الأمن السيبراني محليا وعالميا.

ويشار إلى أنَّ مركز ساس لريادة الأعمال بادر بإطلاق البرنامج وهو مركز داعم لأكثر من 70 شركة تقنية ناشئة في السلطنة منذ 2013م. وذلك من خلال برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال، كما يقوم المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ITU-ARCC) بالمساهمة بخبراته بمجال الأمن السيبراني وعلاقاته الإقليمية لتعزيز البرنامج أقليمياً.