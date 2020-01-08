4.3% زيادة في معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة

مسقط - الرؤية

شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعا بمقدار 4.3% بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي، بحسب التقرير الشهري لوزارة النفط والغاز. وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات ديسمبر 2019م، تسليم شهر فبراير المقبل (65.49) دولار أمريكي للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.68) دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم يناير 2020م. وتراوح سعر التداول اليومي بين (61.76) دولار أمريكي للبرميل، و (68.31) دولار أمريكي للبرميل.

وأوضح التقرير أنَّ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال ديسمبر 2019م بلغ (30,084,446) برميلا، بمعدل يومي قدره (970,466) برميلا. وبلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر ديسمبر الماضي (28,561,083) برميلا، أي بمعدل يومي قدره (921,325) برميلا.

وشهدت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني انخفاضاً خلال شهر ديسمبر بمقدار 10.23%، لتسجل 82.76% من مجمل صادرات النفط الخام العماني وذلك بالمقارنة مع الشهر المنصرم (نوفمبر 2019م). وفي المقابل، ارتفعت واردات اليابان من الخام العماني وبنسبة 3.05% وذلك بالمقارنة مع حصص شهر نوفمبر الماضي. كما شهدت واردات هذا الشهر عودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في كوريا الجنوبية بالنسب الموضحة أدناه. ويُوضح الرسم البياني النسب المئوية للكميات التي قامت الدول باستيرادها من النفط العماني خلال شهر ديسمبر 2019م.

وارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر ديسمبر 2019م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم – تسليم عقود شهر فبراير 2020م - بالمقارنة مع تداولات شهر نوفمبر 2019م. فقد بلغ مُتوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) معدلاً وقدرهُ (59.65) تسعةٌ وخمسون دولاراً أمريكياً وخمسةٌ وستون سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.56) دولارين أمريكيين وستةٌ وخمسين سِنتا فقط مقارنة بتداولات شهر نوفمبر 2019م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بلندن معدلاً وقدرهُ (65.17) خمسةٌ وستون دولاراً أمريكياً وسبعة عشر سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.46) دولارين أمريكيين وستةٌ وأربعون سنتاً فقط مقارنة بتداولات شهر نوفمبر 2019م.

ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر ديسمبر 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر وإيجابي على الأسعار، ومن أبرز هذه العوامل ارتفاع الطلب المحلي على الوقود في الصين وزيادة أنشطة التصنيع وهو مؤشر لتحسن الوضع الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط في الصين. وساهم اتفاق أوبك وأوبك بلس على زيادة تخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام في الربع الأول من 2020م إلى تحسن أسعار النفط وكبح توقعات الزيادة في المعروض. كما أدى إعلان الولايات المتحدة والصين اتفاق"المرحلة الأولى" لتسوية النزاع التجاري وانخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية الى انتعاش حركة المتعاملين في أسواق النفط وهو بدوره عزز ثقة المستثمرين بتحسن الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.