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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الغزارة على 9 محافظات

الأربعاء 08 يناير 2020 01:05 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الغزارة على 9 محافظات

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار فرص تأثر المحافظات الشمالية للسلطنة (مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية ومسقط وشمال وجنوب الشرقية) بأخدود منخفض جوي من مساء غدا الخميس وحتى الأحد المقبل، مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً تؤدي الى جريان الأودية والشعاب.

 وأضافت بتزايد الفرص لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تزامنا مع الحالة الجوية المرتقبة قد تؤدي الى تشكل الصقيع في المناطق الجبلية مع وجود احتمالية لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية المرتفعة.

 

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