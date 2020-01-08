الهند تصدر تحذيرا بشأن السفر للعراق .. والفلبين تأمر باجلاء مواطنيها

نيودلهي-رويترز

أصدرت الهند تحذيرا بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر "غير الضروري" للعراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر".

وقال البيان "يُنصح الرعايا الهنود في العراق باليقظة وتجنب التنقل داخل العراق“. وأضاف أن السفارة الهندية في بغداد والقنصلية في أربيل لا تزالان تعملان.

وفي ذات السياق قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق وذلك بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية ردا على ضربة أمريكية أودت بحياة جنرال إيراني كبير .

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إدواردو مينديز ”تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي“.