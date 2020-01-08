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شوقٌ لا يعي

الأربعاء 08 يناير 2020 08:58 ص بتوقيت مسقط

شوقٌ لا يعي

 

ناهد بدران| لندن

رسمْتُكَ    الجُلْنارَ     في     مَراتِعي

أسكنْتُكَ  الشّريانَ  كي   تبقى   معِي

 //  

في   غفْلةٍ    منْ    خافِقي    ألفَيْتُكَ

حقيقةً       كبصْمةِ         الأصابعِ

//

أتْلوكَ  سِحراً  في    بَياني     يَرْتمي

بينَ  السّطورِ   ناغِماً  في    مسْمَعي

//

يا عِشْقُ قدْ  فاضَ الهوى فارفقْ  بمَنْ

يطْوي   السّنينَ  مُرغماً     لا  يدَّعَي

//

أنتَ      المواثيْقُ     الّتي     أيقنتُها

حينَ  اسْتفاقَ الشّوقُ   في  مدامِعي

//

لمّا    اكْتحلْتُ      بالفراقِ      شاقَني

أنَّ  الأمَانِي    منْ   عيوني    ترتَعي

//

سينتهي  سرْدابُ   ليليْ       خاشِعاً

في  صفْوةٍ   تغْتالُ   منْ    مواجِعي

//

و أُسْرِجُ     الشّهباءَ   كيْ    تُعرّجَ

نحوَ  الحبِيبِ  في  شرُوقٍ    ناصعِ

//

لنْ  تغرُبَ   الأحلامُ   ما   دُمنا  معاً

و روحُكَ الّتي  غفتْ  في   أضْلُعي

//

تجتاحُني     بنظْرةٍ     كي     أُدرِكَ

قبلَ   الرّدى   إليكَ    أنتَ  مرْجعي

//

فاكْتبْ عناوينَ  المدَى  في   وَمْضةٍ

واسْكنْ شغافَ الحرْفِ في مضَاجعي

//

سنلْتَقي     حتْماً    على      بسَاطِها

تسْقيكَ   منْ  شهدِ   اللّمى   نواجِعِي

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