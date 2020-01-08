شوقٌ لا يعي

ناهد بدران| لندن

رسمْتُكَ الجُلْنارَ في مَراتِعي

أسكنْتُكَ الشّريانَ كي تبقى معِي

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في غفْلةٍ منْ خافِقي ألفَيْتُكَ

حقيقةً كبصْمةِ الأصابعِ

//

أتْلوكَ سِحراً في بَياني يَرْتمي

بينَ السّطورِ ناغِماً في مسْمَعي

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يا عِشْقُ قدْ فاضَ الهوى فارفقْ بمَنْ

يطْوي السّنينَ مُرغماً لا يدَّعَي

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أنتَ المواثيْقُ الّتي أيقنتُها

حينَ اسْتفاقَ الشّوقُ في مدامِعي

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لمّا اكْتحلْتُ بالفراقِ شاقَني

أنَّ الأمَانِي منْ عيوني ترتَعي

//

سينتهي سرْدابُ ليليْ خاشِعاً

في صفْوةٍ تغْتالُ منْ مواجِعي

//

و أُسْرِجُ الشّهباءَ كيْ تُعرّجَ

نحوَ الحبِيبِ في شرُوقٍ ناصعِ

//

لنْ تغرُبَ الأحلامُ ما دُمنا معاً

و روحُكَ الّتي غفتْ في أضْلُعي

//

تجتاحُني بنظْرةٍ كي أُدرِكَ

قبلَ الرّدى إليكَ أنتَ مرْجعي

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فاكْتبْ عناوينَ المدَى في وَمْضةٍ

واسْكنْ شغافَ الحرْفِ في مضَاجعي

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سنلْتَقي حتْماً على بسَاطِها

تسْقيكَ منْ شهدِ اللّمى نواجِعِي