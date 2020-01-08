"أوكسيدنتال عُمان" توقع عقدين مع شركتين محليتين

مسقط – الرؤية

وقّعت شركة أوكسيدنتال عُمان عقدين جديدين يمتدان لسنوات مع شركة مثلّث الخليج للصناعات والخدمات وشركة مسقط الوطنية للبتروكيماويات والإمداد، ضمن استراتيجيتها للقيمة المحلّية المضافة ودعم المواد المصنوعة محلّياً وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات العُمانية.

وبموجب العقدين، سيكون في وسع الشركتين تزويد أوكسيدنتال عُمان بالحجر الجيري دولوميتي المصنوع محلّياً. وأُقيم حفل التوقيع في المقر الرّئيسي لشركة أوكسيدنتال عُمان في مسقط. ووقّع على العقدين ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة وكسيدنتال عُمان؛ ويونس العامري، الرئيس التنفيذي لشركة مثلّث الخليج للصناعات والخدمات وعبدالحميد الشنفري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للبتروكيماويات والإمداد، وحضر حفل التوقيع عبد الكريم الغساني، نائب الرّئيس لسلسلة الإمداد وغيره من المسؤولين التنفيذيين بشركة أوكسيدنتال عُمان.

وجرى توقيع العقدين مع شركة مثلّث الخليج للصناعات والخدمات وشركة مسقط الوطنية للبتروكيماويات والإمداد ضمن مبادرة أوكسيدنتال عُمان للقيمة المحلّية المضافة للتعرّف على فرص سلسلة الإمداد المحلّية. وستعمل كلا الشركتين على تزويد شركة أوكسيدنتال عُمان لعملياتها بحقل مخيزنة.

وقال يونس العامري: نقدّر الثقة التي أولتنا لها شركة أوكسيدنتال عُمان بإسناد هذا العقد، ونأمل في مزيد من النمو لعملياتنا لانتاج الحجر الجيري الدولوميتي، وتقديم منتجات عالية الجودة. كما قال عبدالحميد الشنفري: سعداء بالفرص التي يتيحها إسناد هذا العقد، حيث يمكنّنا من خلاله اغتنام الفرصة للتوسّع في إنتاجنا. ونحن على ثقة تامّة بأنّ عملنا مع بعضنا البعض من شأنه تيسير وخدمة متطلّبات الصناعة.

ومن جانبه قال ستيفن كيلي: يؤكّد العقدان اللذان تم توقيعهما اليوم التزامنا العريض بتعزيز الجهود التعاونية لصناعة الغاز والنفط من أجل تطوير سلسلة إمداد عُمانية تنافسية. ونعتقد أنّ من شأن ذلك زيادة الاستثمار ودعم التنويع الاقتصادي في البلاد. ونتطلّع لفرص تعاونية جديدة من الشركات التصنيعية المحلية.