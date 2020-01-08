الأربعاء, 08 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ضمن استراتيجيتها للقيمة المضافة

"أوكسيدنتال عُمان" توقع عقدين مع شركتين محليتين

الأربعاء 08 يناير 2020 08:44 ص بتوقيت مسقط

"أوكسيدنتال عُمان" توقع عقدين مع شركتين محليتين

مسقط – الرؤية

وقّعت شركة أوكسيدنتال عُمان عقدين جديدين يمتدان لسنوات مع شركة مثلّث الخليج للصناعات والخدمات وشركة مسقط الوطنية للبتروكيماويات والإمداد، ضمن استراتيجيتها للقيمة المحلّية المضافة ودعم المواد المصنوعة محلّياً وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات العُمانية.
وبموجب العقدين، سيكون في وسع الشركتين تزويد أوكسيدنتال عُمان بالحجر الجيري دولوميتي المصنوع محلّياً. وأُقيم حفل التوقيع في المقر الرّئيسي لشركة أوكسيدنتال عُمان في مسقط. ووقّع على العقدين ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة وكسيدنتال عُمان؛ ويونس العامري، الرئيس التنفيذي لشركة مثلّث الخليج للصناعات والخدمات وعبدالحميد الشنفري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للبتروكيماويات والإمداد، وحضر حفل التوقيع عبد الكريم الغساني، نائب الرّئيس لسلسلة الإمداد وغيره من المسؤولين التنفيذيين بشركة أوكسيدنتال عُمان.
وجرى توقيع العقدين مع شركة مثلّث الخليج للصناعات والخدمات وشركة مسقط الوطنية للبتروكيماويات والإمداد ضمن مبادرة أوكسيدنتال عُمان للقيمة المحلّية المضافة للتعرّف على فرص سلسلة الإمداد المحلّية. وستعمل كلا الشركتين على تزويد شركة أوكسيدنتال عُمان لعملياتها بحقل مخيزنة.
وقال يونس العامري: نقدّر الثقة التي أولتنا لها شركة أوكسيدنتال عُمان بإسناد هذا العقد، ونأمل في مزيد من النمو لعملياتنا لانتاج الحجر الجيري الدولوميتي، وتقديم منتجات عالية الجودة. كما قال عبدالحميد الشنفري: سعداء بالفرص التي يتيحها إسناد هذا العقد، حيث يمكنّنا من خلاله اغتنام الفرصة للتوسّع في إنتاجنا. ونحن على ثقة تامّة بأنّ عملنا مع بعضنا البعض من شأنه تيسير وخدمة متطلّبات الصناعة.
ومن جانبه قال ستيفن كيلي: يؤكّد العقدان اللذان تم توقيعهما اليوم التزامنا العريض بتعزيز الجهود التعاونية لصناعة الغاز والنفط من أجل تطوير سلسلة إمداد عُمانية تنافسية. ونعتقد أنّ من شأن ذلك زيادة الاستثمار ودعم التنويع الاقتصادي في البلاد. ونتطلّع لفرص تعاونية جديدة من الشركات التصنيعية المحلية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يونيو 2019

"أوكسيدنتال عمان" توقع عقدين مع شركتين محليتين ضمن استراتيجتها للقيمة المحلية المضافة

المزيد

06 نوفمبر 2019

"أوكسيدنتال عُمان" توقع عقدين مع شركات محلية

المزيد

08 يناير 2018

"الوطني للأعمال" يوقع عقدين لاحتضان شركتين في مجالي الطاقة والاستشارات

المزيد

22 مايو 2018

"أوكسي عمان" توقع عقدين لتعزيز القيمة المحلية المضافة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

عددهم 180.. مصرع جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

دولي - أخبار

إيران تهدد بـ"حرب شاملة" في الشرق الأوسط

دولي - أخبار

إيران تقصف بعنف قاعدتين أمريكيتين بالعراق.. وترامب يرد

دولي - أخبار

الصواريخ الإيرانية تفقأ "عين الأسد".. وترفع النفط والذهب

دولي - أخبار

"الرؤية بودكاست" أحدث إصدارات "الرؤية" في الإعلام الرقمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة