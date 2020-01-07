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أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:56 م بتوقيت مسقط

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

مسقط - العمانية

 

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس الثلاثاء، إنّ تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي يبدأ من يوم الخميس 9 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم الأحد 12 من نفس الشهر.

 وأضاف البيان أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا على محافظة مسندم مساء يوم الخميس تمتد تدريجيًا إلى يوم الجمعة لتشمل محافظات البريمي وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة ومسقط والداخلية وشمال وجنوب الشرقية.

 وتوقعت الهيئة أن يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

 ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

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