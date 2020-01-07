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بوتين يصل سوريا في زيارة نادرة.. فما السبب؟

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:14 م بتوقيت مسقط

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بيروت، موسكو- الوكالت

 

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوريا، حيث أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في دمشق.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017. ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015 مما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح الأسد.

واستمع الرئيسان الأسد وبوتين إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سوريا.

فيما أعرب الأسد عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما تقدمه القوات الروسية العاملة في سوريا من تضحيات إلى جانب أقرانهم من أبطال الجيش العربي السوري.

من جهته، قال المتحدث دميتري بيسكوف باسم الكرملين: "التقى بوتين نظيره السوري بشار الأسد، في مركز القيادة في دمشق، حيث استمعا إلى تقارير عسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".

وأضاف: "في وقت لاحق، عقدت محادثات ثنائية بين الوفدين الروسي والسوري، أشار في سياقها بوتين إلى أنه يمكن الآن الإعلان بثقة، عن قطع شوط كبير في اتجاه إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها". وتابع بيسكوف: "أشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة علامات استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق".

وذكر أن "الأسد بدوره، شكر بوتين على الزيارة وأعرب عن تقديره لمساعدة روسيا والجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب، واستعادة الحياة السلمية في سوريا".

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