الثلاثاء, 07 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

ألحان جنائزية للشاعر الأمريكي (و. هـ. أودن)

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:57 ص بتوقيت مسقط

ألحان جنائزية للشاعر الأمريكي (و. هـ. أودن)

 

ترجمة الشاعر والناق محمد عيد إبراهيم | مصر

 

أَوقِفوا الساعاتِ، افصلوا الهاتفَ،

امنعوا الكلبَ من النباحِ بعَظمةٍ

فيها عُصارةٌ، أَسكِتوا البيانو

وبطبلةٍ مكتومةٍ هاتوا الكفنَ،

وأَدخلوا النائحاتِ. دعوا الطائراتِ

تدور نادبةً فوقَ الرؤوسِ

وهي تخربشُ السماءَ برسالةٍ

"قد ماتَ"، ضعوا أقواسَ الحدادِ

حول الرقابِ البيضِ لليمامِ

المشاعِ، خلّوا شرطةَ المرورِ

تلبسُ قفّازاتٍ قطنيةً سوداءَ.

فقد كان شمالي، كان جنوبي،

شرقي وغربي، عملي طيلةَ

الأسبوعِ وعطلةَ الأحدِ،

قمري، منتصفَ ليلتي، كلامي،

وأغنيتي؛ ظننتُ أن الحبّ

يدومُ للأبدِ؛ وكنتُ على خطأٍ.

فالنجومُ لا تُطلَب الآنَ؛ أَطفئوها

واحدةً واحدة؛ اصرفوا القمرَ

وفكّكوا الشمسَ؛ انزحوا ماءَ

المحيطِ واكنسوا الغاباتِ. فلا

شيءَ يُجدي الآن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2015

مارسيل خليفة.. ألحان تحمل هموم المستضعفين على حد الوتر

المزيد

22 أكتوبر 2015

"45 عاما من ألحان الوفاء والحب" بدار الأوبرا السلطانية السبت المقبل

المزيد

24 سبتمبر 2016

"هواة العود" تعزف أخر ألحان البرنامج التدريبي السنوي للعازفين

المزيد

05 نوفمبر 2018

قراءة في العباسة 12 للشاعر محمود حسن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة..اليوم

المحليات - أخبار

أمريكا تعلن انسحابها من العراق نهائيا

دولي - أخبار

المسكري لـ"الرؤية": "أمان" يُحقق مصلحة لجميع الأطراف وينشط الاستثمارات العقارية

قضايا محلية - حوارات

أمطار الخير تسقي جنوب الباطنة ومسقط

المحليات - أخبار

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة