اليوم.. قطار امتحانات دبلوم التعليم العام ينطلق في 45 مركزًا

مسقط - الرؤية

تنطلق اليوم امتحانات دبلوم التعليم العام، حيث يؤدي الطلبة والطالبات الاختبار في مادة الرياضيات بشقيها التطبيقية والبحتة.

وتبلغ مراكز الامتحانات بالمحافظة خمسة وأربعين مركزاً امتحانياً بمختلف ولايات المحافظة يؤدي فيها جميع المتقدّمين امتحاناتهم سواء كانوا طلابا منتظمين أو دراسات حرة وتعليم الكبار من بينها 19 مركزاً للذكور و18 مركزاً للإناث وثمانية مراكز مختلطة بينما يبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 6580 طالبا وطالبة ودراسات حرة.

من جانبه تفقد الدكتور سيف بن ماجد المعمري، مستشار وزيرة التربية والتعليم القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية عددا من مراكز امتحانات النقل بمدارس تعليمية الداخلية للوقوف على سير الامتحانات بالمحافظة والاستعداد لانطلاق امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام اليوم، حيث رافقه في الزيارة نصيب بن المر الصبحي الباحث التربوي بمكتب وكيل الوزارة ومحمد بن سلطان المسكري من المديرية العامة للتقويم التربوي.

والتقى المعمري بالدكتور أفلح بن أحمد الكندي المدير العام لتعليمية المحافظة رئيس لجنة إدارة الامتحانات وسالم بن محمد النبهاني مدير دائرة التقويم التربوي رئيس مركز تصحيح دبلوم التعليم العام وسيف بن حمد العبدلي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية بالمحافظة.

وزار القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط وتنمية الموارد البشرية مدرسة عمر بن الخطاب للبنين بولاية إزكي ومدرسة القلعة للبنات بولاية إزكي ومدرسة نزوى للتعليم الأساسي وذلك للاطلاع على سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول والوقوف على أجواء سير الامتحانات وكذلك أخذ انطباعات الطلاب عن سير الامتحانات حيث أدّى الطلاب الاختبار في مادتي العلوم والتقانة والحاسوب في الاتصال والأعمال كما التقى بإدارات المدارس وأعضاء لجان النظام والمراقبة للتعرف على سير التصحيح في المواد التي تمّ أداء الاختبار فيها.

زار المعمري بعد ذلك مركز تصحيح امتحانات دبلوم التعليم العام بولاية نزوى وذلك للوقوف على جاهزية المركز لبدء أعمال التصحيح الفعلي يوم غدٍ الأربعاء حيث تم تجهيز المركز بما يتطلبه من توفير حواسيب لعمليات التصحيح وتهيئة القاعات اللازمة وانتداب المصححين والخدمات الإدارية والتنظيمية بالمركز.