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تدشين الاستراتيجيات الوطنية للقاحات.. غدًا

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:42 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تدشّن المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض، بوزارة الصحة، غدًا الأربعاء، حفل الاستراتيجيات الوطنية للقاحات ومرض الحصبة وإدراج لقاحات جديدة في برنامج التحصين الوطني، تحت شعار "معاً نحو خدمات تحصين أفضل"، وذلك برعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بفندق كمبنسكي -مسقط.

ويعد تدشين استراتيجية العمل الوطنية للقاحات هي الخارطة العملية والتي سوف تحدد الرؤية للتحصينات في السلطنة خلال الخمس سنوات القادمة والتي تتضمن حزمة من الأهداف والأنشطة التي سوف تنفذها السلطنة في هذا المجال.

وتهدف استراتيجية الوضع الوبائي المحلي والأولويات الوطنية والتوجهات العالمية إلى عدة أهداف منها رفع معدلات التغطية للقاحات وإدراج لقاحات جديدة، كذلك القضاء على الأمراض المستهدفة بالتحصين، وإدخال أحدث التكنولوجيا في هذا المجال من أجل ضمان جودة وفعالية ومأمونية اللقاحات.

 

 

 

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