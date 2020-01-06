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مركز الوافي الصحي يقيم حفلا ختاميًا لحملة "أمان" التوعوية

الإثنين 06 يناير 2020 06:34 م بتوقيت مسقط

مركز الوافي الصحي يقيم حفلا ختاميًا لحملة "أمان" التوعوية

 

 

جعلان - علي برياء

 

اختتم مركز الوافي الصحي، فعاليات حملة أمان التوعوية، التي تنفذها دائرة التثقيف، وصحة المرأه والطفل ورابطة طب الأطفال بوزارة الصحة، تحت رعاية الشيخ عبدالملك بن مهنأ الهنائي نائب والي الكامل والوافي، تحت شعار "لتكن أنت طوق النجاة".

 

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب محمد راشد الراسبي، بعد ذلك رحبت الدكتورة سالمة بنت حمد السنيدي، رئيسة المركز الصحي، بالحضور. وقدمت نبذة عن الحملة وتوصيات للحد من حوادث الغرق بعدها قدمت اللوحة الترحيبية لفريق غزلان الوافي، ثم تناول الحضور القهوة العمانية.

وكرّم الشيخ راعي الحفل المشاركين والمساهمين في الحملة، بأفضل رسم عن الغرق كذلك تم تكريم جميع المدارس والمؤسسات والأفراد المشاركين في الحملة بعدها قدّم الفاضل حمد بن سلطان الهاشمي بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل.

وفي الختام افتتح راعي الحفل المعرض التوعوي المصاحب للفعالية والذي أعده فريق المركز حيث عرضت مجسمات عن أسباب الغرق وكيفية تفاديه، وعن طريقة الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إنقاذ الغريق.

 

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