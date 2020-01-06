"الرحبي" و"المطروشي" يشاركان في انطلاق فعاليات مهرجان القرين بالكويت.. غدًا

الكويت - الرؤية

يشارك كل من الروائي محمد بن سيف الرحبي، والشاعر حسن المطروشي في فعاليات مهرجان القرين بدولة الكويت، في دورته السادسة والعشرين، التي تنطلق غدًا الأربعاء الموافق 8 يناير، وتتواصل حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وتأتي الندوة الرئيسية للمهرجان بعنوان "الأدب في الكويت.. تطلعات.. آفاق.. تحديات" وتتناول أهم الأجناس الأدبية مع تخصيص يوم لكل جنس إبداعي، إذ يخصص يوم للرواية ويوم للقصة القصيرة ويوم للشعر ويوم للمسرح.

يجري الاحتفاء بالشخصيات الكويتية الراحلة في مختلف مجالات الأدب والثقافة، وفقا لما جرت عليه العادة في المهرجان منذ انطلاقه عام 2001، وستخلد هذه الدورة ذكرى كل من الفنان الراحل غانم الصالح والشاعر الشعبي سليمان الهويدي.

ويكرم المهرجان هذا العام شخصية كويتية ثقافية بارزة، وهو عبد العزيز سعود البابطين، نظرا لإسهامه العربي والعالمي في خدمة الثقافة والأدب ودوره في الحفاظ على التراث العربي والكويتي. كما يشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات الأخرى المنوعة.