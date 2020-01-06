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قيادة شرطة محافظة الظاهرة.. شكرًا

الإثنين 06 يناير 2020 06:29 م بتوقيت مسقط

قيادة شرطة محافظة الظاهرة.. شكرًا
ناصر العبري

ناصر العبري
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قيادة شرطة محافظة الظاهرة.. شكرًا حمراء الدروع تلك النيابة العريقة من أرض عمان "الرؤية" والتحليق في سماوات التميز

 

 

ناصر العبري

حظيتْ شرطة عمان السلطانية بعناية ورعاية من المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وعمَّت الخدمات الشرطية ربوعَ عُمان، كما نالت قيادة شرطة محافظة الظاهرة نصيبًا وافرًا من هذه العناية السامية، وهي تقوم بمهام أمنية وتقدِّم العديد من الخدمات للمواطن والمقيم؛ من خلال مراكز الشرطة ومراكز الخدمات.

ومن بين هذه الخدمات: إدارة مرور عبري، وإدارة الجوازات والإقامة، وإدارة الأحوال المدنية، وإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية، وإدارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتأتي هذه الخدمات والمهام الشرطية في مراكز الشرطة في عبري وينقل وضنك، ونقطة شرطة الفتح، تختص كل هذه المراكز بتسيير الدوريات الأمنية في النطاق الجغرافي لمحافظ الظاهرة للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والسكينة في الاختصاص الجغرافي لهذه المحافظة، وتقوم مراكز الشرطة -غرفة العمليات- بتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين؛ سواء كان البلاغ عن طريق الاتصال الهاتفي لغرفة العمليات، أو بالحضور للمركز، والتعامل مع هذه البلاغات والشكاوى وفق الأسس والإجراءات القانونية التي تكفل حماية حقوق المواطن والمقيم في السلطنة.

إدارة مرور عبري، والتي يتلخَّص دورها في تسيير الدوريات المرورية في شوارع المحافظة من أجل المحافظة على النظام في شوارع المحافظة من أجل المحافظة على النظام في شوارع المحافظة، وضبط المخالفين للقانون، ولها دور خدمي يتمثل في فحص وتجديد وتسجيل المركبات، وإصدار تصاريح التدريب لمعلمي السياقة وتصاريح التعليم للسائقين وفحص السائقين، وإصدار رخص القيادة للمواطن والمقيم. وإدارة الأحوال المدنية تختصُّ بإصدار البطاقات المدنية الذكية للمواطن والمقيم، وتسجيل وقائع الأحوال المدنية (المواليد- الوفيات- الزواج- الطلاق) والمشاركة الفاعلة في التنظيم الإلكتروني أثناء فترة الانتخابات. كما تقوم إدارة الجوازات والإقامة بعبري بإصدار الجوازات العمانية وإصدار التأشيرات المختلفة تجديد الإقامات. كما يُوفر مركز الخدمة في ولاية ينقل: الخدمات للمواطن والمقيم في محطة واحدة الخدمات المرورية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

لذلك؛ نتقدَّم إلى العميد سالم بن محمد الحارثي قائد شرطة المحافظة، والضباط والأفراد، بجزيل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود وعطاء، وكل عام ومولانا المعظم وشرطة عُمان السلطانية بكل خير، وفي تطور مستمر بعون لله.

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